Tagesgespräch: Wie gehen Sie mit den Krisen-Nachrichten um?

In Moskau starben am Wochenende 137 Menschen bei einem Anschlag, den der IS für sich reklamiert. Neben dem Krieg in der Ukraine und in Gaza, der Energiekrise und der Inflation wächst nun auch wieder die Gefahr islamistischen Terrors. Wie gehen Sie damit um? Halten Sie sich von Nachrichten fern, um sich zu schützen - oder informieren Sie sich gerade mehr? Wie blicken Sie auf die aktuelle Gefahrenlage in Deutschland?

Im Tagesgespräch sind bei Moderator Stefan Parrisius der Krisen- und Katastrophenforscher Professor Henning Goersch und der Soziologe und Risikoforscher Professor Ortwin Renn zu Gast.

