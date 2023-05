Tagesgespräch: Mit den Kindern zur Dragqueen Lesung gehen?

Unter dem Motto "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" werden zu der Lesung für Kinder ab vier Jahren die Dragqueen Vicky Voyage und der Dragking Eric BigClit erwartet. In der Terminankündigung der Münchner Stadtbibliothek heißt es, sie wollen die Kinder mitnehmen in farbenfrohe Welten, "die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten".

Von der CSU und den Freien Wählern gab es heftige Kritik an der Veranstaltung. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sieht darin "Kindswohlgefährdung und einen Fall fürs Jugendamt". Die Münchner Stadtbibliothek wies die Kritik bereits zurück: Das breit aufgestellte Programm richte sich an eine vielfältige Stadtgesellschaft, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Daher habe man auch Lesungen zum Thema Diversität im Programm.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Würden Sie mit Ihren Kindern zu der Veranstaltung gehen? Wie stehen Sie zu der Lesung? Wie lassen sich aus Ihrer Sicht die Themen Geschlechterrollen und Diversität vermitteln? Was ist dafür ein angemessenes Alter?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger sind Travestie-Künstler Chris Kolonko, der Kinder-und Jugendtherapeut Dr. Christian Lüdke, sowie die Dragqueen Veuve Noir, die sich bei "Olivia macht Schule" engagiert. Ein Projekt, bei dem Dragqueens an Schulen für Toleranz und Diversität werben.

