Tagesgespräch: Masken und Verbote - Muss der Staat streng sein?

Die Anti-Corona-Demonstrationen in Berlin haben in der Politik zu einer ernsthaften Debatte über das Versammlungsrecht geführt. Während Justizministerin Lambrecht gegen eine Einschränkung ist, gibt es auch Befürworter.

Wie ist Ihre Meinung?

Zugeschaltet zu uns ins Studio bei Bayern 2-Moderator Achim Bogdahn ist heute Stephan Mayer (CSU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium.

Was denken Sie? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/94 95 955 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Radio, TV und Online

Die Sendung läuft ab 12.05 Uhr im Audio-Live-Stream und im Hörfunkprogramm Bayern 2. Und auf dieser Seite im Video-Live-Stream, sowie im Fernsehen bei ARD-alpha.

Kommentar übers Handy

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151/7 220 220 7.