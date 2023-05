Tagesgespräch: Kann die Ampel so weiterregieren?

Mehr Fortschritt wollten sie wagen – mit diesem Anspruch sind SPD, Grüne und FDP vor eineinhalb Jahren angetreten. Gerade scheint aber nicht viel voranzugehen.

Aktuell sorgt in der Ampelkoalition das Heizungsgesetz für Wirbel. Eigentlich hätte es diese Woche in den Bundestag eingebracht werden sollen. Die FDP will, dass es noch einmal überarbeitet wird. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die FDP deutlich kritisiert, er sprach von "Wortbruch", weil es Ende März eine Vereinbarung im Koalitionsausschuss gegeben habe.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr betonte dagegen, das Gesetz müsse gut und richtig gemacht werden. Aus der Opposition meldete sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu Wort: Das Gesetz sei "bekloppt", die Koalition zerstritten, die Bürger verängstigt, sagte er.

Wie geht's weiter mit SPD, FDP und Grünen?

