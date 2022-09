Tagesgespräch: "Die Kinder sollen es mal besser haben!"

"Die Kinder sollen es mal besser haben!" Das klingt nach grenzenlosem Optimismus und Vertrauen in ungebremsten Wohlstand und Fortschritt für alle. Aber gilt das noch immer? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diesen Satz hören? Schließlich steigt seit Jahren der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die im reichen Deutschland von Armut bedroht oder ganz konkret armutsgefährdet sind. Die Kinderarmut ist auf dem höchsten Stand seit Jahren. Und eine Verbesserung der Lebensumstände ist für viele Familien in weite Ferne gerückt.

Träumen Sie noch vom unbegrenzten Wachstum?

Globale, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten - so scheint es - waren schon lange nicht mehr so groß wie heute. Der Traum von einer sorgenfreien Zukunft für die eigenen Kinder, ist er eine Illusion geworden? Wie steht es um "Aufstiegschancen" in Deutschland. Wie schwer wird sich die Jugend von heute tun, den Lebensstandard ihrer Eltern zu halten oder sogar zu übertreffen. Wie erleben Sie das mit Blick auf Ihre Eltern? Auf Ihre Kinder? Und wie realistisch ist dieser Wunsch? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt: Lebt die ältere Generation gerade auf Kosten der jüngeren? Mit welchen Gefühlen blicken Sie in die Zukunft der kommenden Generation?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderator Stefan Parrisius war Dr. Kirsten Meyer, Professorin für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin, und Autorin des Buchs: "Was schulden wir künftigen Generationen? Herausforderung Zukunftsethik."

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Die Nummer ins Studio: 0800 / 94 95 95 5.