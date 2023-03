Tagesgespräch: Begrenztes Gut – Wem gehört das Trinkwasser?

Das Unternehmen Altmühltaler Mineralbrunnen im mittelfränkischen Treuchtlingen gehört seit dieser Woche Deutschlands größtem Discounter Aldi Nord. Und eine Edeka-Tochter will die Siegsdorfer Petrusquelle übernehmen. Viele Bürgerinitiativen in Bayern sind deshalb alarmiert. In Zeiten sinkender Grundwasserspiegel wollen sich große Handelsketten den Zugriff auf knapper werdende Ressourcen sichern.

Auch wegen der Klimakrise wird das Wasser für alle immer knapper, die Grundwasserspiegel in Bayern sind so niedrig wie noch nie. Die Initiative "Campact“ warnt, es könne in einigen Orten zu Wasserknappheit kommen und zu Verteilungskämpfen zwischen Bürgern und der Industrie. Die Versorgung von Bürgern müsse Vorrang vor Konzerninteressen haben.

Nicht nur Konzerne verbrauchen wertvolles Grundwasser

3,47 Euro kosten in Bayern 1.000 Liter Trinkwasser. Die Abwassergebühr noch mit eingerechnet, ist das Trinkwasser aus der Leitung für die Menschen im Freistaat verhältnismäßig günstig. Deutschlandweit liegt der Schnitt bei 4,15 Euro pro 1.000 Liter. Deshalb haben fast alle Bundesländer einen sogenannten Wassercent, eine Preiserhöhung zwischen acht und 20 Cent, eingeführt. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wollte mitziehen. Aber daraus ist noch nichts geworden. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage sei die Einführung des Wassercents vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben, teilte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) mit.

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Till Nassif ist Dr. Juliane Thimet. Sie ist die Stellvertretende Geschäftsführerin des Bayerischen Gemeindetags und Vorsitzende der Wasserwerksnachbarschaften Bayern e.V.

