Suche nach Atommüll-Endlager: Wann werden Fortschritte sichtbar?

Wann wird die Arbeit der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) endlich sichtbar? Und zwar ganz konkret, auf neuen Landkarten? Diese Fragen wurden laut beim bundesweiten Forum Endlagersuche, das im sachsen-anhaltinischen Halle und online stattfand.

Die Endlagersuche dauert länger als vorgesehen

Hintergrund ist der stark gestreckte Zeitplan. Die Suche nach dem Standort für das deutsche Atommüll-Endlager soll statt wie ursprünglich vorgesehen 2031 erst 2046 oder noch später abgeschlossen sein. Andererseits ist bereits für 2027 ein weiterer wichtiger Schritt geplant: Dann sollen etwa fünf Suchregionen feststehen, die genauer auf die Eignung für ein Endlager untersucht werden.

Drei Jahre lang änderte sich nichts auf der Landkarte

Der offizielle Stand der Suche ist jedoch einstweilen noch der gleiche wie beim ersten Zwischenbericht "Teilgebiete der BGE" im Jahr 2020: 54 Prozent der Fläche Deutschlands sind für die Suche nach dem Endlager noch im Rennen, und sogar zwei Drittel Bayerns. Von diesen riesigen Flächen soll dann im nächsten Schritt in nicht einmal fünf Jahren nur noch ein kleiner Bruchteil übrig bleiben, wahrscheinlich weniger als ein Prozent des Bundesgebiets. Damit das Ergebnis dieses Prozesses hinterher allgemein akzeptiert wird, ist eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit in allen Phasen nötig. So die Philosophie des Standortauswahlgesetzes von 2017. Die BGE muss transparent machen, wie sie den Suchraum Stück für Stück reduziert.

BUND sieht bewusste Verzögerungstaktik

Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) äußerte harte Kritik. Die BGE habe intern bereits Ergebnisse, deren Konsequenzen sie nicht veröffentliche. Sie halte die Öffentlichkeit bewusst noch sehr lange im Dunkeln darüber, welche Standorte in Betracht kommen. So lange noch mehr als die Hälfte Deutschlands bei der Endlagersuche im Rennen sei, fühle sich kaum jemand betroffen – deshalb bleibe die Beteiligung der Öffentlichkeit niedrig.

Wäre ein Endlager in Norddeutschland von Gletschern bedroht?

Konkret geht es dem BUND darum, möglicherweise Tongebiete in Norddeutschland aus der Endlagersuche auszuschließen. Mit der Begründung, dass dort Gletscher in einer potenziellen Eiszeit in ferner Zukunft tiefe Rinnen in den Boden schürfen könnten – und so das Endlager beschädigen. Die BGE antwortete auf dem Forum, der Forschungsbericht zu den Auswirkungen von Kaltzeiten auf ein Endlager sei inzwischen veröffentlicht. Zwischenergebnisse, welche Gebiete aus der Suche ausgeschlossen werden sollen, könne man aber erst nach einer internen Qualitätskontrolle veröffentlichen.