Schüsse in Sacramento: Mindestens sechs Tote

In der Stadt Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens sechs Menschen erschossen worden. Neun weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die Tat ereignete sich in Sacramentos Innenstadt, in der es viele Bars und Restaurants gibt. Auf Twitter veröffentlichte Videos zeigten Menschen, die um ihr Leben rannten, während im Hintergrund Schüsse in schneller Folge erklangen. Auf Aufnahmen war zudem zu sehen, dass mehrere Krankenwagen im Einsatz waren.

Hintergründe noch unklar

Die Polizei veröffentlichte zunächst nur wenige Details zu den Umständen. In einem Tweet der Polizei hieß es jedoch, eine große Polizeipräsenz werde vor Ort verbleiben, der Tatort bleibe "aktiv". Die Einwohner wurden aufgerufen, die Gegend zu meiden.

Viele Opfer durch Schusswaffenangriffe

Vor gut einem Monat hatte ein Mann in einer Kirche in Sacramento mindestens vier Menschen erschossen und anschließend auch sich selbst getötet.

In den USA ereignen sich immer wieder Schusswaffenangriffe mit mehreren Toten. Im vergangenen Jahr wurden nach einer Zählung der Website "Gun Violence Archive" landesweit rund 45.000 Menschen durch Schusswaffengewalt getötet. Dabei wurden auch Suizide mitgezählt. Seit Jahresbeginn verzeichnete die Website bereits 10.700 Tote.