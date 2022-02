Schüler fordern von Politik besseren Schutz vor Corona

"Es muss endlich mit uns Schüler:innen gesprochen werden", beginnt Anjo Genow seinen Twitter-Post. Der Schulsprecher eines Berliner Gymnasiums und Mitglied des Länderschulausschusses postet einen offenen Brief an die Politik, den etwa 100 Schulsprecherinnen und Schulsprecher aus ganz Deutschland unterzeichnet haben.

In dem offenen Brief unter dem Hashtag #WirWerdenLaut schildern die Schülerinnen und Schüler, was sie in der Pandemie durchmachen und werfen der Politik vor, nicht genug zu ihrem Schutz zu tun – adressiert an Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die Kultusminister-Vorsitzende Karin Prien und Regierungspräsidien der Länder.

"Situation an unseren Schulen unerträglich geworden"

Die Kinder und Jugendlichen würden die Pandemie seit fast zwei Jahren erdulden und sich an die Maßnahmen halten. "Doch die Situation an unseren Schulen ist nach zwei Jahren unerträglich geworden", heißt es in dem Schreiben. "Wir haben unsere Belastungsgrenze erreicht". Die körperliche und psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler werde zwar thematisiert. Aber, so der Vorwurf: nur über sie und nicht mit ihnen.

Forderung nach besserem Schutz vor Corona

Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Wissenschaftler hätten immer wieder besseren Infektionsschutz verlangt. Dennoch würden Forderungen für flächendeckende Ausstattung mit Luftfiltern, Aussetzung der Präsenzpflicht und "der angemessene Ausbau" digitaler Lehr- und Lernmittel "wiederholt zu großen Teilen ignoriert".

Bisherige Maßnahmen seien nicht ausreichend. Die fünfte Corona-Welle ist ihrer Ansicht nach nicht die letzte. "Dennoch fehlt weiterhin ein klares politisches Signal, dass für den Herbst 2022 und die Zeit danach Vorbereitungen getroffen werden!", so die Schülerinnen und Schüler.

Kostenlose FFP2-Masken und weniger Druck für Abschlussklassen

Konkret fordern die Schülerinnen und Schüler unter anderem Luftfilter für Klassen-, Fach- und Sanitärräume in allen Schulen, kostenlose FFP2-Masken, kleinere Lerngruppen, mehr Angebote für Notbetreuung und "angemessene Quarantänemaßnahmen". Hierbei verweisen sie auf die S3-Leitlinie und die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.

Zudem sollen Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien selber entscheiden können, ob sie sich bei Präsenz- oder Distanzunterricht sicher genug fühlen. Abschlussjahrgänge sollten entlastet werden, unter anderem durch Kürzungen im Lehrplan. Diese Forderungen wiederholen die Schülerinnen und Schüler in einer Petition auf change.org.