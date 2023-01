Schreie aus den Trümmern: Suche nach Überlebenden in Dnipro

In den Trümmern suchen Einsatzkräfte auch am Sonntag verzweifelt nach Überlebenden. Bewohner von Dnipro beteiligten sich an den Rettungsarbeiten, viele bringen Essen und warme Kleidung für diejenigen, die ihre Wohnung verloren haben.

Am Vortag war eine russische Rakete in ein Hochhaus der ukrainischen Stadt eingeschlagen - laufend korrigieren die Behörden seither die Opferzahlen nach oben. Inzwischen ist von mindestens 25 Toten und 73 Verletzten die Rede. Das Schicksal dutzender Bewohner sei noch unklar, erklärte der Gouverneur der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko.

Ein russischer Marschflugkörper vom Typ X-22 hatte dem ukrainischen Militär zufolge das neunstöckige Hochhaus getroffen. Unter den Toten war nach Angaben des Gouverneurs auch ein 15-jähriges Mädchen. Sieben Kinder wurden demnach verletzt, das kleinste sei erst drei Jahre alt. Präsident Wolodymyr Selenskyj bekundete den Hinterbliebenen sein Beileid - und forderte Vergeltung.

"Es gibt hier keine militärischen Einrichtungen"

Die Rettungskräfte arbeiteten die ganze Nacht durch. Unter den Trümmern schrien Menschen um Hilfe. Einige der Verschütteten gaben Signale mit den Taschenlampen ihrer Mobiltelefone. Immer wieder melden die Helfer Erfolge: Dutzende Menschen wurden gerettet, noch am Sonntag gelang den Rettungskräften die Rettung einer verschütteten Frau.

Der Anwohner Iwan Garnuk sagte, er sei zum Zeitpunkt des Angriffs in seiner Wohnung gewesen. "Sofort rannte ich zum Fenster. Feuer, Rauch waren zu sehen. Ich bin dann nach draußen gegangen. Viele Menschen standen um das Gebäude herum. Sie schrien, waren fassungslos", berichtet Garnuk. Er sei entsetzt, dass Russland ein Wohngebiet ohne jeglichen strategischen Wert angreife. "Es gibt hier keine militärischen Einrichtungen. Es gibt keine Flugabwehr, es gibt keine Militärstützpunkte hier. Es hat nur Zivilisten getroffen, unschuldige Leute."

Der Stadtrat von Dnipro hat eine dreitägige Trauer ausgerufen. Der Angriff zerstörte Dutzende Wohnungen. Nach Angaben der ukrainischen Präsidentschaft wurden 100 bis 200 Menschen durch des Beschuss des Wohnhauses obdachlos. Etwa 1.700 Menschen in der Stadt seien nach dem Angriff von der Strom- und Wärmeversorgung abgeschnitten.

Auch Kiew und Charkiw getroffen

Der Angriff auf das im zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk gelegene Dnipro war der folgenreichste von mehreren Angriffen am Samstag. Auch die Hauptstadt Kiew und Charkiw im Nordosten des Landes wurden beschossen. Im ganzen Land galt zeitweise Luftalarm. Es war der erste russische Großangriff dieser Art seit dem Jahreswechsel.

Nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform kamen landesweit mindestens 26 Zivilisten ums Leben, mehr als 80 wurden demnach verletzt. Russland habe am Samstag 33 Marschflugkörper abgefeuert, von denen 21 abgefangen worden seien, sagte General Walerij Saluschnyj, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte.

Russland: Ziele erreicht

Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Sonntag, es habe sein Ziel erreicht. Alle ausgemachten Ziele seien getroffen worden, erklärte das Ministerium auf Telegram. Die Raketen seien auf "das militärische Kommando und Kontrollsystem der Ukraine und damit verbundene Energiesysteme" abgefeuert worden. Der Angriff auf das Wohngebäude in Dnipro wurde in der Erklärung nicht erwähnt.

Nach den massiven Angriffen stellte die Ukraine ihre Bürger zudem auf verstärkte Probleme bei der Stromversorgung ein. Landesweit müsse am Sonntag die vielerorts ohnehin schon deutlich reduzierte Strommenge pro Haushalt noch weiter gedrosselt werden, um größere Engpässe zu vermeiden, teilte der staatlichen Stromnetzbetreiber Ukrenerho auf Facebook mit. Auch Notabschaltungen seien nicht ausgeschlossen.

Putin sieht "positive Dynamik"

Knapp elf Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine kündigte die britische Regierung am Samstag die Lieferung von Kampfpanzern an Kiew an. 14 Panzer würden in den kommenden Wochen in die Ukraine gebracht, um das Land beim Bodenkrieg zu unterstützen, erklärte das Büro von Premierminister Rishi Sunak am Samstagabend. Etwa 30 Panzerhaubitzen des Typs AS90 sollten folgen. Sunak hoffe, dass sich andere westliche Verbündete dem Schritt anschlössen, verlautete aus Regierungskreisen.

Russlands Präsident Wladimir Putin lobte am Sonntag die "positive Dynamik" des russischen Angriffs auf die Ukraine. Alles entwickle sich "entsprechend der Pläne", sagte er dem russischen Fernsehsender Rossija-1. Moskau hatte am Freitag die Einnahme der ostukrainischen Stadt Soledar verkündet - eine Darstellung, der die Ukraine widerspricht.

Mit Informationen von AP, AFP und dpa