Ukraine-Ticker: London - Russland hat 2.600 Panzer verloren

11.20 Uhr: Ungarn signalisiert Kompromissbereitschaft bei Ukraine-Hilfe

Im Streit über ein geplantes Ukraine-Hilfspaket der EU signalisiert Ungarn kurz vor einem Sondergipfel Kompromissbereitschaft. Man sei nun offen dafür, das vorgeschlagene Paket im Volumen von 50 Milliarden Euro unter bestimmten Bedingungen über den EU-Haushalt zu finanzieren, sagte Balazs Orban, der politische Chefberater von Ministerpräsident Viktor Orban. Ungarn habe Brüssel am Samstag einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Gleichzeitig warf Ungarns Minister für EU-Angelegenheiten, Janos Boka, Brüssel Erpressung vor. Anlass war ein Artikel der "Financial Times", wonach die EU Schritte gegen Ungarns Wirtschaft unternehmen könnte, falls das Land auf dem Gipfel am Donnerstag die Ukraine-Hilfen weiter blockieren sollte.

Orban hat die finanzielle und militärische Unterstützung der EU für die Ukraine wiederholt scharf kritisiert. Zum Kreml pflegt er ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterhin enge Beziehungen. Auf einem EU-Gipfel im Dezember stellte er sich quer gegen einen EU-Haushalt, der auch Ukraine-Hilfen beinhaltet hätte. Daher wurde der Sondergipfel am Donnerstag angesetzt.

10.55 Uhr: Russland - Drohnenangriff auf Öl-Raffinerie abgewehrt

Russland hat nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf die Öl-Raffinerie Slavneft-Yanos in der Stadt Jaroslawl nordöstlich von Moskau abgewehrt. Die Luftabwehr habe die Drohne abgefangen, teilte der Gouverneur der Region, Michail Jewrajew, mit. Es habe keine Verletzten und auch keinen Brand gegeben. Einem Insider zufolge wurde die Treibstoffauslieferung kurzzeitig unterbrochen, die Produktion sei nicht betroffen gewesen.

Die Anlage liegt etwa 250 Kilometer von der Hauptstadt Moskau entfernt und zählt zu den größten Raffinerien in Russland. Die Ukraine hat zuletzt verstärkt die russische Energieinfrastruktur mit Drohnen attackiert, auch um die Treibstoffversorgung der russischen Invasionstruppen zu schwächen.

10.30 Uhr: Außenminister Ungarns und der Ukraine bereiten Treffen von Selenskyj und Orban vor

Die Außenminister Ungarns und der Ukraine bereiten in der westukrainischen Stadt Uschhorod ein mögliches Treffen des ungarischen Regierungschefs Orban mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor. An dem Gespräch zwischen Ungarns Außenminister Szijjarto und seinem ukrainischen Kollegen Kuleba nimmt auch der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak teil.

Es ist der erste Besuch Szijjartos in der Ukraine seit Kriegsbeginn. Moskau hatte Ungarns Chefdiplomat seitdem hingegen mehrere Besuche abgestattet. Orban ist der einzige EU-Regierungschef, der weiter enge Beziehungen zum Kreml unterhält. Die Beziehungen zwischen der Ukraine und Ungarn hatten sich weiter verschlechtert, als Orban im Dezember EU-Hilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro durch sein Veto blockierte. Um die Beziehungen zu verbessern, hatte Selenskyj ein direktes Treffen mit Orban vorgeschlagen.

09.59 Uhr: Papst Franziskus fordert "globalen Waffenstillstand"

Papst Franziskus sieht die Welt am Abgrund eines Krieges. In einem Interview der italienischen Tageszeitung "La Stampa" sagte das Kirchenoberhaupt: "Wir merken es nicht, oder wir tun so, als ob wir es nicht sehen, dass wir am Rand des Abgrunds sind." Weiter führte Franziskus aus: "Ich werde nie aufhören, meinen Appell zu wiederholen, der sich vor allem an die politisch Verantwortlichen richtet: Die Bomben und Raketen sofort zu stoppen und aufzuhören mit den feindlichen Haltungen. Überall. Der Krieg ist immer und einzig eine Niederlage. Für alle. Die alleinigen Gewinner sind die Waffenhersteller und die Waffenhändler. Ein globaler Waffenstillstand ist dringend nötig."

Zu den Bemühungen des Vatikans um einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine bemerkte der Papst, der von ihm entsandte Kardinal Matteo Zuppi entfalte eine "beständige und geduldige diplomatische Arbeit" zur Überwindung der feindseligen Haltung der Kriegsparteien. Der Heilige Stuhl versuche, beim Austausch von Gefangenen und bei der Rückkehr von ukrainischen Kindern zu vermitteln. In dieser Frage gebe es bereits erste Erfolge.

08.54 Uhr: Kiew meldet "viele Verstöße" bei Versorgung des Militärs

Nach Beschwerden des ukrainischen Militärs über Defizite bei Ausstattung und Versorgung hat Verteidigungsminister Rustem Umjerow Verfehlungen eingeräumt. Bei Kontrollen seien "viele Verstöße" registriert worden, teilte der Minister bei Facebook mit. Es seien auch Lebensmittelvorräte überprüft worden. Es fehlt demnach Proviant im Wert von mehr als 50 Millionen Hrywna (rund 1,2 Millionen Euro), der nicht geliefert worden sei. Für einige Militäreinheiten sei schon der Lieferant gewechselt worden. Die Inspektionen, an denen auch die Geheimdienste beteiligt seien, würden fortgesetzt.

Aus den Streitkräften hatte es laut Verteidigungsministerium Beschwerden über Versorgungsdefizite gegeben. Dabei seien Mängel bei Qualität und Zahl der Lebensmittel festgestellt worden. Der ukrainische Geheimdienst hatte am Samstag über einen Korruptionsskandal im Zusammenhang mit einem Rüstungsgeschäft berichtet. Beamte des Verteidigungsministeriums und Unternehmensvertreter hätten versucht, durch ein betrügerisches Geschäft rund 40 Millionen Dollar zu veruntreuen.

06.59 Uhr: Ukraine - Neuer russischer Raketenangriff auf Krementschuk

Der zentralukrainische Bezirk Krementschuk ist ukrainischen Angaben zufolge erneut Ziel russischer Angriffe. "Den zweiten Tag in Folge greift der Feind das Gebiet Poltawa an", schrieb der Leiter der Militärverwaltung der Region, Filip Pronin, auf Telegram. Das Ziel liege im Kreis Krementschuk. Es habe keine Verletzten gegeben. Am Samstag hatte eine Rakete in derselben Region ein Industriegebiet getroffen und einen Brand ausgelöst. Auch hier wurden keine Opfer gemeldet.