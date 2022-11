Ukraine-Ticker: Teile der Stromversorgung wiederhergestellt

10.38 Uhr: Drei ukrainische Akws wieder am Netz

Die drei nach russischen Angriffen vom Stromnetz getrennten ukrainischen Atomkraftwerke sind wieder ans Netz gegangen. Es sei gelungen, die drei von der Ukraine kontrollierten Anlagen am Morgen wieder anzuschließen, teilte das ukrainische Energieministerium am Donnerstag im Onlinedienst Telegram mit. Die Akws dürften demnach ab dem Abend wieder Strom liefern.

10.30 Uhr: Russland soll Sabotage an South Stream Pipeline verhindert haben

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat Agenturmeldungen zufolge ukrainische Sondereinsatzkräfte an einem Sabotageakt an der Gas-Pipeline South Stream gehindert. Über die Pipeline sollte russisches Gas durch das Schwarze Meer nach Bulgarien fließen. Das Projekt wurde jedoch zugunsten von TurkStream fallengelassen.

10.26 Uhr: Ukrainische Schüler in Deutschland meist schlecht integriert

Fast vier Fünftel aller ukrainischen Schülerinnen und Schüler in den Brückenklassen sind nach Einschätzung von Lehrkräften nicht gut in ihren jeweiligen Schulen integriert. Mehr als die Hälfte der Lehrenden (54 Prozent) bewertete die Integration als eher schlecht, 22 Prozent gar als eindeutig schlecht. Dies ergab eine Umfrage des bayerischen Philologenverbands unter mehr als 3.000 Lehrkräften an Gymnasien und Beruflichen Oberschulen, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.

10.11 Uhr: Russland lobt Kontakt zu IAEA wegen AKW Saporischschja

Gespräche mit der Internationalen Atomenergieagentur IAEA bezüglich des AKWs Saporischschja laufen Russland zufolge gut. Sie seien konstruktiv, sagt der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow. Das AKW liegt in der Ukraine, wird aber von Russland kontrolliert. Es wurde mehrfach beschossen, zuletzt am Wochenende. Für die Angriffe machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich. Die IAEA bemüht sich um die Einrichtung einer Sicherheitszone um das größte AKW Europas, um eine atomare Katastrophe zu verhindern.

09.44 Uhr: Offenbar Gespräche über Gefangenenaustausch

Vertreter Russlands und der Ukraine haben sich Insidern zufolge in der vergangenen Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten getroffen und über die Möglichkeit eines Gefangenenaustauschs gesprochen. Im Gegenzug könnte Russland die Ausfuhr von Ammoniak gewährt werden, das für die Herstellung von Düngemitteln gebraucht wird, sagen drei mit den Verhandlungen vertraute Personen. Ob bei den von dem Golf-Staat vermittelten Gespräch Fortschritte erzielt wurden, war zunächst nicht klar.

09.06 Uhr: Ungarn stellt 187 Mio. Euro für die Ukraine bereit

Ungarn stellt der Agentur "Reuters" zufolge für ein von der EU geplantes Hilfspaket für die Ukraine 187 Millionen Euro zur Verfügung. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban soll ein entsprechendes Dekret unterzeichnet haben. Das Geld sei Teil des von der EU geplanten Unterstützungspakets in Höhe von 18 Milliarden Euro bis 2023. Die ungarische Regierung hatte bisher erklärt, sie setze eher auf bilaterale Unterstützung als auf eine gemeinsame EU-Hilfe.

08:45 Uhr: London - Russland verlegt Luftlandetruppen in den Donbass

Russland hat nach britischer Einschätzung große Teile seiner Luftlandeeinheiten in die Ostukraine verlegt. Potenzielle Einsatzgebiete seien die Verteidigungsstellungen in der Gegend um die Städte Swatowe und Kreminna im Gebiet Luhansk oder auch bei der andauernden russischen Offensive gegen die Stadt Bachmut im Gebiet Donezk, teilte das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

08.04 Uhr: Kiew noch zu 70 Prozent ohne Strom

Am Morgen nach den schweren russischen Raketenangriffen sind noch 70 Prozent der ukrainischen Hauptstadt Kiew ohne Elektrizität. Das teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf seinem Telegram-Kanal mit. Immerhin sei es gelungen, die Stadtteile am linken Flussufer des Dnipro wieder mit Wasser zu versorgen. Die kommunalen Dienste arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Schäden, doch die Stromversorgung Kiews hänge auch von der Stabilität des gesamten Energiesystems in der Ukraine ab.

05.01 Uhr: Teile der Stromversorgung wiederhergestellt

Nach massivem russischen Raketenbeschuss versuchen ukrainische Techniker ein weiteres Mal die schwer angeschlagene Energieversorgung ihres Landes zu reparieren. Das Präsidialamt in Kiew meldete am späten Mittwochabend erste Erfolge: In 15 Gebieten gebe es teilweise wieder Strom, teilte Vizechef Kyrylo Tymoschenko mit.

04.50 Uhr: Zerstörte Infrastruktur führt bisher nicht zu neuer Fluchtwelle

Die jüngsten russischen Angriffe auf Elektrizitätswerke und andere Infrastruktureinrichtungen in der Ukraine haben bisher nicht dazu geführt, dass deutlich mehr Menschen aus dem Land in Deutschland Zuflucht suchen. Seit dem Höhepunkt im März sei die Zahl der bei der Einreise nach Deutschland oder im Inland von der Bundespolizei festgestellten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesunken, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der dpa mit. In den vergangenen Wochen seien zwar "geringe Zunahmen bei den festgestellten Ankunftszahlen zu verzeichnen". Aus dieser Entwicklung lasse sich jedoch noch kein Trend ablesen.

01.17 Uhr: Amnesty kritisiert Repressalien gegen Medien bei Protesten in Russland

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagt eine massive Behinderung von Medien und Menschenrechtlern, die in Russland über Anti-Kriegs-Proteste berichten. Die Rechte von Medien und Aktivisten sieht Amnesty zwar bereits seit Beginn der Amtszeit von Kremlchef Wladimir Putin im Jahr 2000 zunehmend eingeschränkt. Doch seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar dieses Jahres hätten die Repressalien noch einmal erheblich zugenommen. Neben zunehmender Gewalt gegenüber Journalisten und unabhängigen Beobachtern bei Protesten durch die Polizei beklagte die NGO vor allem gesetzliche Einschränkungen.

00.20 Uhr: Macron bezeichnet russische Angriffe als Kriegsverbrechen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die russischen Angriffe auf die ukrainische Strom- und Wasserversorgung als Kriegsverbrechen bezeichnet, die Konsequenzen haben müssten. Am Mittwoch hätten die massiven Bombenangriffe dazu geführt, dass große Teile der Ukraine ohne Wasser und Strom blieben. "Jeder Schlag gegen zivile Infrastruktur stellt ein Kriegsverbrechen dar und darf nicht ungestraft bleiben", sagte Macron. Trotzdem will Macron in den nächsten Tagen wieder Kontakt zu Kremlchef Wladimir Putin aufnehmen, um über "zivile nukleare Themen" und das Atomkraftwerk Saporischschja zu sprechen.