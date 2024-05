Russland überzieht Ukraine mit massiven Luftangriffen

Russland hat die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen. Insgesamt seien in der Nacht sieben Regionen mit mehr als 50 Raketen sowie mit Drohnen attackiert worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Ziel des Angriffs waren vor allem Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. Lokale Behördenvertreter berichteten auch von Schäden an Wohngebäuden sowie an einem Bahnhof und Gleisen in Cherson, einer Stadt in der Nähe des Schwarzen Meeres. Mindestens drei Menschen, unter ihnen ein achtjähriges Mädchen, wurden demnach verletzt.

Ukrainer zum Stromsparen aufgerufen

Russland greift immer wieder die ukrainische Energieinfrastruktur an. Durch die Stromausfälle will es die Industrie torpedieren und die Zivilbevölkerung zermürben. Außerdem verbraucht die ukrainische Luftabwehr bei solchen Großangriffen viel von ihren Munitionsbeständen.

Der Energieversorger Ukrenerho erklärte, Einrichtungen seien in den Regionen Winnyzja, Saporischschja, Kirowohrad, Poltawa und Iwano-Frankiwsk getroffen worden. In der westlichen und weit von der Front entfernten Region Lwiw berichtete Gouverneur Maksym Kosyzkyj von zwei getroffenen Energieeinrichtungen. Der größte private Energieversorger, DTEK, teilte mit, in drei thermischen Kraftwerken habe es schwere Schäden gegeben.

Techniker arbeiteten daran, die Schäden zu beheben. Energieminister Herman Haluschtschenko rief die ukrainische Bevölkerung zum Stromsparen auf, das sei ein "Beitrag zum Sieg".