BR24live: Regierungserklärung - so will Scholz weitermachen

BR24live überträgt bis gegen 18 Uhr die Debatte aus dem Bundestag. Redner sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der eine Regierungserklärung abgegeben hat, und für die Union CDU-Chef Friedrich Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Regierungserklärung: Der Kanzler, der vielleicht Kanzler auf Abruf ist, hat das Wort - und bekräftigt noch einmal, dass er die Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für "richtig und unvermeidbar" hält. Danach führt Scholz aus, wie es nun aus seiner Sicht weitergehen könnte.

Scholz: Der Terminplan steht

Er werde am 11. Dezember die Vertrauensfrage beantragen, sodass der Bundestag am 16. Dezember darüber entscheiden könne. Gewählt werden soll dann am 23. Februar. Scholz betont: Obwohl der Bundestag formal aufgelöst wird, tagt das Parlament natürlich weiter und kann weiter Beschlüsse fassen – sofern es der "Zwei-Farben-Ampel" gelingt, für einzelne Vorhaben Mehrheiten zu gewinnen.

Was der Kanzler jetzt noch erreichen will

Wahrscheinlich ist das für Maßnahmen gegen die kalte Progression, die die FDP mittragen will, und für einen verbesserten Schutz des Bundesverfassungsgerichts – hier hat auch die Union Unterstützung signalisiert.

"Mein Angebot steht: lassen Sie uns bis zur Wahltag zum Wohl des Landes zusammenarbeiten", sagt Scholz. Er nennt als weitere Projekte Teile des Wachstumspakets und die Erhöhung des Kindergelds. "Es wäre eine gute Sache, wenn wir in diesem Jahr noch solche Entscheidungen treffen."

Thema Ukraine: Solidarität mit Augenmaß

Danach wendet sich Scholz dagegen, in Zeiten knapper Kassen Sicherheits- und Sozialpolitik gegeneinander auszuspielen. "Sicherheit und Zusammenhalt – das eine ist ohne das andere nicht zu haben", sagt der SPD-Politiker mit Hinweis auf nötige Ausgaben für die Ukraine und Sicherheit. "Es darf keine Beschlüsse über die Ukraine hinweg geben. Sie kann sich auf unser Land und seine Solidarität verlassen."

Zugleich bekräftigt Scholz seine Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine. "Ich bin dagegen, dass mit den von uns gelieferten Waffen weit in russisches Gebiet hineingeschossen werden kann", sagt Scholz in seiner Regierungserklärung. Auch an seiner Weigerung, der Ukraine den Marschflugkörper Taurus zu liefern, werde er festhalten. Es gebe eine Verantwortung dafür, dass der Krieg nicht weiter eskaliere – er habe sie wahrgenommen.

Scholz warnt vor Spaltung

Zum Abschluss seiner Rede warnt Olaf Scholz eindringlich vor einer Spaltung des Landes. Dies sei die zentrale Frage bei der anstehenden Neuwahl im Februar. "Ich will vermeiden, dass es zu Verteilungskämpfen jeder gegen jeden kommt", so der Kanzler.