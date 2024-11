Demokraten nach Wahl auf Sinnsuche: "Wie konnte das passieren?"

Es ist der 2. Januar 2021. Noch ist Donald Trump Präsident der USA - er wird es aber nur noch wenige Wochen bleiben. Dass er die Wahl 2020 verloren hat, will er nicht wahrhaben. Und so ruft Trump am 2. Januar 2021 in Georgia an und drängt den dortigen Innenminister Brad Raffensperger dazu, noch Stimmen für ihn zu finden. Ein Versuch, die damalige Wahl zu beeinflussen, nur wenige Tage vor dem Sturm auf das Kapitol - das ist beispiellos in der Geschichte der USA. Und bestens dokumentiert dank einer mutigen Frau. Was hat dieser Anruf in Georgia verändert? *** Host: Jasmin Brock; Reporter: Jasper Ruppert *** Uns erreicht Ihr hier: dieEntscheidung@br.de. Schickt uns eure Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge. *** Unser Podcasttipp: "Weltspiegel Podcast". Dort blickt ihr zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahrt all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist: https://www.ardaudiothek.de/sendung/weltspiegel-podcast/61593768/