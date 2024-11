Vertrauensfrage und Bundestagswahl: Das ist der Zeitplan

Nach dem Platzen der Ampel-Koalition soll am 23. Februar ein neuer Bundestag gewählt werden. Nach tagelangem Ringen einigten sich SPD und Union darauf, diesen Termin anzustreben. Er ist auch mit den Grünen als Juniorpartner der SPD in der rot-grünen Minderheitsregierung abgestimmt. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Neuwahl des Parlaments.

Wie kommt es zum angedachten Wahltermin am 23. Februar?

Die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Union im Bundestag schlagen gemeinsam den 23. Februar 2025 als Termin für vorgezogene Bundestagswahlen vor. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich, sagte am Dienstag in Berlin, der mögliche Wahltag stehe noch unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Bundespräsidenten. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Friedrich Merz (CDU), und er selbst würden noch am Abend mit dem Bundespräsidenten sprechen, sagte Mützenich.

Der 23. Februar als Wahltermin sei "beherrschbar" und "rechtssicher durchführbar", hatte zuvor Bundeswahlleiterin Ruth Brand vor dem Wahlprüfungsausschuss des Bundestages erklärt, wo sie am Dienstagvormittag befragt wurde. Zuvor gab es über viele Tage hinweg die Sorge, dass ein früher Wahltermin nicht machbar sei. Die Befürchtung: Eine verkürzte Frist könnte zu Fehlern führen. Schließlich müssen Kandidatenlisten erstellt und gegebenenfalls berichtigt werden.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, begrüßte den Wahltermin und erklärte, jetzt herrsche endlich Klarheit, wie es weitergehe. Die Grünen seien in die Terminfindung für die vorgezogenen Neuwahlen einbezogen gewesen, erklärte Haßelmann. Auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai begrüßt die Einigung auf einen Wahltermin.

Warum gibt es keine Neuwahlen im Januar?

Was eine Bundestagswahl im Januar angeht, äußerte Bundeswahlleiterin Brand Bedenken. CDU und CSU hatten den 19. Januar als Wahltermin ins Gespräch gebracht. Doch dieser Wahltag war umstritten, weil für die Vorbereitungen nicht viel Zeit bliebe. Nach Einschätzung der Bundeswahlleiterin wäre der Termin Mitte Januar "schwierig" umzusetzen gewesen. Selbst wenn in den Städten und Gemeinden dann über Weihnachten, Silvester und Neujahr gearbeitet würde, sei man immer noch von Dienstleistern abhängig, etwa für den Druck von Wahlunterlagen.

Wann stellt Kanzler Scholz die Vertrauensfrage?

Bevor der Weg zu Neuwahlen endgültig frei ist, muss Kanzler Scholz im Bundestag noch die Vertrauensfrage stellen – und wie erwartet verlieren. Das soll am 16. Dezember geschehen.

Den Weg zu vorgezogenen Neuwahlen regelt der Artikel 68 des Grundgesetzes. Der Bundeskanzler stellt im Bundestag die Vertrauensfrage. Findet sein Antrag nicht die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten, kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Kanzlers binnen 21 Tagen das Parlament auflösen. Die Neuwahl des Bundestags muss nach dessen Auflösung laut Grundgesetz innerhalb von 60 Tagen stattfinden.

Welche Rolle spielt der Bundespräsident?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte bereits, dass das Land eine handlungsfähige Bundesregierung brauche. "Wie das rasch und von den Verfahren her zuverlässig geschehen kann, darüber rede ich im Augenblick an anderen Tischen mit den Beteiligten", sagte Steinmeier.

Sollte Scholz bei der Vertrauensfrage keine Mehrheit bekommen, wird der Wahltermin vom Kabinett formell dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, der dann entscheidet. Das ist dann aber nur noch Formsache. Es läuft also alles auf den 3. Februar als Wahltermin hinaus.

Welche Reaktionen gibt es auf den geplanten Wahltermin?

Am Termin für die vorgezogene Bundestagswahl regt sich teilweise Kritik in den Bundesländern mit Schulferien. Der sächsische Bundestagsabgeordnete und Co-Vorsitzende der Linken-Gruppe im Bundestag, Sören Pellmann, nannte den Wahltermin am 23. Februar völlig unverantwortlich. "Der nun im Hinterzimmer ausgehandelte Termin liegt mitten in den großen Winterferien im bevölkerungsreichsten ostdeutschen Bundesland", erklärte Pellmann. Kritik kam auch von der SPD im Saarland, weil der Wahltermin "mitten in der Fastnachtszeit" liege.

In Sachsen und dem Saarland leben aber nur rund sechs Prozent der Wahlberechtigten. Und es gibt die Briefwahl als Option.

CSU-Chef Markus Söder kann mit dem Bundestagswahltermin 23. Februar nach eigenen Worten gut leben. Der Termin passe, sagte Söder nach einer Klausur seines Kabinetts in München – wobei er deutlich machte, dass "eine Woche hin oder her" für ihn auch unerheblich sei. Es sei aber gut, dass es jetzt eine Planung gebe, betonte er.

Will die Union noch mit der rot-grünen Minderheitsregierung zusammenarbeiten?

Bundeskanzler Scholz und seine SPD haben immer wieder betont, dass sie noch vor der Neuwahl des Bundestags politische Vorhaben auf den Weg bringen wollen. Die Union forderte dagegen, dass erst der Bundestag neu gewählt werden müsse.

Doch jetzt haben sich CDU und CSU offensichtlich darauf verständigt, in wenigen Fällen gemeinsam mit der rot-grünen Minderheitsregierung noch etwas auf den Weg zu bringen – zum Beispiel das Gesetz zur Stärkung des Bundesverfassungsgerichts. Und auch die Verlängerung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr soll wohl gemeinsam beschlossen werden.

