Plage in New York: Nach dem Rauch kamen die Blattläuse

Die Einwohner der Millionenmetropole New York kommen nicht wirklich zur Ruhe. Nach dem Rauch der Waldbrände in Kanada bevölkern nun riesige Schwärme von Blattläusen die Stadt.

Wegen Blattläusen: New Yorker greifen zu Gesichtsmasken

Tagelang war nicht klar, welche Insekten sich da so plötzlich ausgebreitet hatten und was man machen könnte, um sie wieder wegzubekommen. Martin DuPain aus dem New Yorker Stadtteil Queens sagte, er habe erst gedacht, es sei Asche von den Bränden, die vom Wind herumgewirbelt wurde, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Aber als er nach einem kurzen Spaziergang nach Hause kam, fand er demnach Insekten in seiner Kleidung, in seinen Haaren und sogar in seiner Nase. Viele New Yorker gingen in den vergangenen Tagen nur noch mit Gesichtsmaske außer Haus.

Der Insektenforscher David Lohman von der City University in New York sagte AP, es handle sich um eine Form der Blattlaus mit Flügeln. Diese kommen auch sonst in New York City vor, aber eher erst nach dem Sommer und nicht in solcher Masse. Möglicherweise hätten die warmen Temperaturen im Winter dazu beigetragen, dass sich die biologische Uhr der Blattläuse verschoben habe, sagte er.

Warme Temperaturen für Blattlaus-Vermehrung verantwortlich?

Natalie Hernandez, eine ausgewiesene Expertin für Blattläuse, sagte, wenn eine Kolonie zu groß werde, würden geflügelte Varianten entstehen, damit sie sich verteilen. Die Waldbrände in Kanada und die extrem hohen Temperaturen könnten ihrer Meinung nach Faktoren sein, die die Blattläuse beeinflussen. Das hielt auch ein weiterer Experte, Andy Jensen, für plausibel. Der Rauch könnte dazu beitragen, dass sie sich anders als sonst im Sommer weiter vermehren, sagte er.

Die Behörde für öffentliche Gesundheit von New York betonte, dass sich die Bewohner der Stadt keine Sorgen machen müssten. Die Insekten seien zwar störend, aber stellten keine Gefahr dar. Die Experten rechneten auch damit, dass die Plage bald ein Ende haben würde.

Mit Informationen von AP