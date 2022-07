Österreicherin stirbt nach Hai-Angriff in Ägypten

Zwei folgenschwere Hai-Attacken binnen drei Tagen: Eine 68-jährige Österreicherin starb in Ägypten. Außerdem wurde eine 17-Jährige an der Golfküste Floridas schwer verletzt.

Laut Informationen des ägyptischen Nachrichtenkanals Al-Arabija hatte sich ein Hai einer 68-jährigen Frau aus Österreich beim Schwimmen im Roten Meer unweit von Hurghada genähert. Der Nachrichtenkanal beruft sich dabei auf ägyptische Behördenkreise. Die Frau habe nach dem Angriff einen Schock erlitten und sei im Krankenhaus gestorben. Die russische Agentur Ria Novosti berichtete, die Frau habe einen Arm und ein Bein verloren.

Strand nach Hai-Attacke geschlossen

Das österreichische Außenministerium in Wien bestätigte den Tod einer Österreicherin. Laut Medienberichten soll die Frau mit einem Ägypter verheiratet gewesen sein und in Hurghada am Roten Meer gelebt haben. Touristen verfolgten die tragischen Szenen vor ihrem Tod vom Strand und von einem Steg aus. Ein Video des Zwischenfalls zeigt, wie die Frau in rot gefärbtem Wasser versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Unterdessen versuchen Männer vom Steg aus, sie mit einem Seil aus dem Wasser zu ziehen. Der Strand in Hurghada wurde nun für drei Tage geschlossen.

Vereinzelte Hai-Attacken am Roten Meer

Das Rote Meer ist unter anderem für Taucher ein beliebtes Reiseziel. Angriffe von Haien sind dort eigentlich sehr selten. Vereinzelt kam es aber auch hier in den letzten Jahren zu tödlichen Attacken. 2018 starb ein Tourist aus Tschechien nach einem Hai-Angriff, 2015 kamen so auch ein Deutscher und 2010 kam eine deutsche Rentnerin durch Hai-Attacken ums Leben.

Jugendliche bei Hai-Angriff in Florida schwer verletzt

Auch im US-Staat Florida kam es zu einer Hai-Attacke. Dabei ist eine Jugendliche schwer verletzt worden. Der Angriff ereignete sich nach Angaben des Sheriffbüros von Taylor County bereits am Donnerstag vor Keaton Beach an der Golfküste Floridas. Die 17-Jährige hatte mit ihrer Familie im Wasser nach Jakobsmuscheln gesucht, als das drei Meter lange Tier ihr in den Oberschenkel biss, wie die Familie mitteilte.

Die Jugendliche stieß dem Hai in die Augen und schlug auf ihn ein, bevor es ihrem Bruder, einem Feuerwehrmann, gelang, das Tier zu verjagen und seine Schwester auf das Boot eines Fremden zu ziehen. Er legte einen Druckverband an, um den Blutverlust zu verlangsamen.

Die Jugendliche wurde nach Behördenangaben mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus im etwa 95 Kilometer entfernten Tallahassee gebracht, der Hauptstadt Floridas. Die Ärzte teilten der Familie mit, dass das Bein des Mädchens schwer geschädigt worden sei. Welche Art von Hai die Jugendliche attackierte, war zunächst unklar.