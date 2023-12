Negativrekord: Mehr Verpackungsmüll in Deutschland

In Deutschland wird mehr Verpackungsmüll produziert als in allen anderen EU-Staaten. Rund 19,7 Millionen Tonnen Müll von unter anderem Kunststoff-, Papier- oder Glasverpackungen fielen im Jahr 2021 hierzulande an, wie das Statistische Bundesamt nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat mitteilte.

Damit liegt die Bundesrepublik innerhalb der EU mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz vor Italien mit rund 13,6 Millionen Tonnen. In Frankreich fielen rund 13,4 Millionen Tonnen an.

Verpackungsmüll: 237 Kilogramm pro Kopf

Bei der Produktion von Verpackungsmüll pro Kopf liegt Deutschland demnach mit 237 Kilogramm im Jahr EU-weit zwar nur auf dem zweiten Platz hinter Irland (246 Kilogramm). Das ist aber dennoch deutlich über dem EU-Durchschnitt von knapp 189 Kilogramm pro Kopf.

Dabei hat laut Statistik die Pro-Kopf-Menge an Verpackungsmüll hierzulande überproportional zugenommen. Seit 2005, als die EU erstmals Zahlen dazu vorgelegt hatte, stieg sie in Deutschland bis 2021 um 26 Prozent – im EU-Durchschnitt hingegen um 19 Prozent.

Erfasst werden laut den Statistikern nicht nur Abfälle privater Haushalte, sondern der insgesamt in einem Land anfallende Verpackungsmüll. Die wichtigsten Verpackungsmaterialien sind Glas, Papier und Pappe, Kunststoffe, Metalle wie Aluminium und Stahl sowie Holz.

Mit Informationen von KNA und AFP