Aktionsmonat gegen Plastik: Letzte Chance für Unverpackt-Laden?

Heute beginnt der "plastic free July", der Aktionsmonat Juli für Klimabewusstsein und gegen mehr Plastikmüll. Die Australierin Rebecca Prince-Ruiz hatte diesen 2011 ins Leben gerufen – im vergangenen Jahr verzichteten weltweit 140 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Monat lang auf Plastik. Auch im Laden von Julia Mill ist kein Plastik zu finden – und zwar dauerhaft. Sie hat vor drei Jahren den Unverpackt-Laden in Frammersbach im Landkreis Main-Spessart gegründet. Die 32-Jährige sieht den Juli als ihre letzte Chance, ihren Laden vor dem Aus zu retten.

Umsatzeinbruch seit Ukraine-Krieg

"Die aktuelle Situation ist schwierig, es ist einfach ein deutlicher Umsatzrückgang seit letztem Jahr zu vermerken. Deswegen werden wir jetzt nochmal gezielt kreativ, um die Leute, die noch nicht hier einkaufen, anzusprechen", sagt Mill. Die gelernte Erzieherin steht in hellblauer Schürze hinter der Kasse und beschriftet Pappschilder mit speziellen Aktionen für den Juli. Diese hängt sie anschließend in ihr Schaufenster. Seit Beginn des Ukraine-Krieges und der Inflation sind ihre Umsätze um ein Viertel zurückgegangen, vielen anderen bayerischen Unverpackt-Läden geht es ähnlich. Durchschnittlich 20 Kundinnen und Kunden kaufen in Frammersbach täglich ein, aber viele können sich aufgrund der Inflation und gestiegener Lebensmittelpreise weniger leisten, sie sparen an Nahrungsmitteln.

Spezielle Aktionen im Juli

Aber Mill hat ihren Optimismus noch nicht verloren. Im Juli möchte die 32-Jährige mit besonderen Aktionen die Werbetrommel rühren, damit ihr Unverpackt-Laden überleben kann. So gibt es etwa Rabatte, Führungen durch das Lager, eine Kleidertauschparty und eine Kundinnen-werben-Kundinnen-Aktion. Über 300 Produkte verkauft Mill unverpackt: Von Nudeln über Nüsse bis hin zu Trockenfrüchten und Shampoo.