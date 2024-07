Nach Trump-Attentat: Chefin des Secret Service tritt zurück

Mit Spannung ist am Montag eine Anhörung vor dem Ausschuss für Heimatschutz im US-Kongress erwartet worden: Aussagen mussten die Chefs des Secret Service, des US-Heimatschutzministeriums und der Bundespolizei FBI nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Für die Direktorin des Secret Service ist der Druck nun offenbar zu groß geworden.

Secret Service-Chefin räumt ihren Posten

Als Reaktion auf die Attacke hat die Direktorin des Secret Service, Kimberly Cheatle, ihren Rücktritt erklärt. In einer E-Mail an die Belegschaft schrieb sie am Dienstag, dass sie die volle Verantwortung für die Pannen in ihrer Behörde beim Attentatsversuch am 13. Juli übernehme. Schweren Herzens treffe sie die Entscheidung, zurückzutreten.

Cheatle war gestern bei der Anhörung im Kongress von Abgeordneten scharf kritisiert worden, hatte zunächst aber nicht ihren Rücktritt angeboten. Die Secret-Service-Chefin sprach vom größten Versagen ihrer Behörde bei einem Einsatz seit Jahrzehnten. Personenschützer des Secret Service seien mehrfach auf eine verdächtige Person bei der Wahlkampfkundgebung in Pennsylvania hingewiesen worden, bei der Trump angeschossen und verletzt wurde. Ein Zuschauer kam ums Leben.

Mehr Informationen in Kürze.