Zwei Tote auf A3: Familie bei Urlaubs-Rückreise verunglückt

Auf der Rückreise aus dem Urlaub ist am Dienstagmorgen eine Familie in ihrem Auto auf der A3 bei Barbing im Landkreis Regensburg schwer verunglückt. Ein 58 Jahre alter Mann starb noch an der Unfallstelle, eine 50 Jahre alte Mitfahrerin starb später im Krankenhaus. Ein Mensch wurde schwer, zwei weitere leicht verletzt, darunter der Fahrer.

Auto überschlug sich mehrfach

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der 19 Jahre alte Fahrer nach Angaben der Polizei gegen 2.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Donau und Rosenhof im Kreis Regensburg die Kontrolle über das Auto verloren. Es kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich dann mehrfach im angrenzenden Grünstreifen.

Unglück auf Urlaubs-Rückreise

Die Feuerwehr befreite die Insassen mithilfe eines Rettungsspreizers aus dem Autowrack. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Familie aus Rheinland-Pfalz war laut Polizei auf der Rückreise aus dem Urlaub. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll nun ein Gutachter ermitteln. Die A3 von Passau in Richtung Nürnberg war für eineinhalb Stunden bis etwa 4 Uhr Früh gesperrt.