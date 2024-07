Nach Hitzschlag im Reisebus: Polizei ermittelt gegen Busfahrer

Nachdem am Freitag bei einer Fahrt mit einem Reisebus dreizehn Kinder und Jugendliche bei Lichtenfels von Rettungskräften versorgt werden mussten, ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung gegen den 57 Jahre alten Busfahrer. Wie die Beamten am Montag mitgeteilt haben, soll der Fahrer die Klima-Anlage nicht eingeschaltet haben, obwohl sie funktionstüchtig gewesen sei. Die Polizei hatte den Reisebus sichergestellt und technisch untersucht.

Überhitzter Reisebus: Jugendliche erlitten Hitzeschlag

Fünf Jugendliche mussten daraufhin in eine Klinik gebracht werden. Insgesamt hatten sich diese fünf mittelschwer, weitere acht leicht verletzt. Sie klagten über Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme. Einige Jugendliche sollen einen Hitzeschlag erlitten haben. Rettungswagen, Notärzte und Rettungshubschrauber waren zur Versorgung der Kinder vor Ort.

Die Pfadfinder aus Hessen waren zusammen mit ihren Betreuern in zwei Reisebussen von Bamberg nach Rothmannsthal, einem Ortsteil von Lichtenfels, unterwegs. Wegen der Außentemperaturen und der Sonneneinstrahlung sei die Innentemperatur in einem der Reisebusse während der Fahrt stark angestiegen.

Polizei ermittelt gegen Busfahrer

Auf Nachfrage des BR bei der Polizei heißt es, es könne noch nicht gesagt werden, wie lange genau die Jugendlichen in dem Reisebus waren und wie hoch die Temperatur in dem Fahrzeug gewesen sei. Auch ob der Busfahrer im Anschluss an die Fahrt versucht habe, sich um die Verletzten zu kümmern, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Inzwischen sollen alle Kinder und Jugendlichen wieder genesen sein.