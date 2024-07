Eskalation im Wahlkampf: Droht ein Bürgerkrieg in den USA?

USA: Demokratie in Gefahr?

Für einige Beobachter zeigen die Schüsse auf Trump, dass sich die US-amerikanische Demokratie längst in einer Krise befindet. Eine Umfrage der New York Times belegt das:

Fast 70 Prozent der Wahlberechtigten in den USA glauben, dass das politische und das wirtschaftliche System einen fundamentalen Wandel braucht oder sogar komplett erneuert werden muss, was am Ende nicht zwingend in eine Demokratie münden muss.

Genau das ist das Vorhaben des "Project 2025", das unter einer neuen Präsidentschaft Trump daran arbeiten will, die politischen Institutionen der USA umzubauen und viel mehr Macht auf den Präsidenten zu bündeln.

Die Unvereinigten Staaten von Amerika?

Knapp vier Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November könnte die Lage daher kaum kritischer sein. Es geht um die Systemfrage, die für das Trump-Lager im wahrsten Sinne eine Frage von Leben und Tod sein kann. Könnte die Eskalation gar ein Vorbote für einen neuen Bürgerkrieg in den USA sein? US-Politikprofessor Erik Nisbet hält dies jedoch für unwahrscheinlich: "Ich bin hoffnungsvoll, dass wir nicht auf einen Bürgerkrieg zusteuern."

Gleichzeitig zeichnet er ein düsteres Bild von Amerikas Zukunft: "Ich bin nicht hoffnungsvoll, dass wir unsere politische Spaltung überwinden können. Die ist zu tief verwurzelt."