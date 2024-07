Razzien nach Messerstecherei zwischen Rockern in Unterfranken

Nach einer blutigen Auseinandersetzung zweier rivalisierender Rockerbanden Mitte Juli in Marktheidenfeld laufen derzeit mehrere Durchsuchungen in Unterfranken. Das berichtet die Polizei. Demnach vollstreckt die Polizei derzeit Durchsuchungsbeschlüsse in Großheubach, Großostheim, Marktbreit und Wiesenbronn. "Die intensiven Ermittlungen haben zu weiteren Hinweisen geführt.

Um sechs Uhr sind wir unterstützt worden von Kräften der bayerischen Bereitschaftspolizei und haben insgesamt fünf Objekte durchsucht", sagte Polizeisprecher Enrico Ball BR24 am Dienstagmorgen in Marktbreit.

Polizei: "Keine Toleranz für Rockerkriminalität"

Die Ermittler erwarten sich von den Razzien neue Beweismittel, um Licht in die Hintergründe des Rockerstreits zu bringen. Außerdem gehe es darum, eventuell weitere Tatverdächtige ausfindig zu machen und ein Zeichen zu setzen, dass es in Bayern keine Toleranz für Rockerkriminalität gebe, so der Polizeisprecher. In Marktbreit wurde eine Person vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Dabei handelt es sich der Polizei zufolge um den Präsidenten eines Rocker-Chapters der Gruppierung "Outlaws".

Fünf Verletzte bei Messerstecherei

Bei der Auseinandersetzung am 13. Juli nachts an einer Tankstelle in Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart waren fünf Beteiligte verletzt worden. Gegen einen Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit besonders schwerem Landfriedensbruch erlassen, teilte am 15. Juli die Staatsanwaltschaft mit. Er soll das Mitglied einer anderen Rockergruppierung mit einem Messer angegriffen haben. Acht weitere Beschuldigte kamen nach Prüfung umfangreichen Videomaterials wieder auf freien Fuß.

40 Rocker an Auseinandersetzung beteiligt

Bei der Auseinandersetzung, an der ersten Ermittlungen zufolge rund 40 Rocker beteiligt waren, sollen mehrere Stichwaffen eingesetzt worden sein. Ein Opfer wurde mit einer Stichverletzung mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den beiden Gruppen um Mitglieder und Unterstützer der Rocker-Banden "Bandidos" und "Outlaws".