Schüsse auf Trump bei Auftritt in Pennsylvania

Bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Donald Trump im US-Bundesstaat Pennsylvania hat es einen dramatischen Zwischenfall gegeben. Während der Rede Trumps war ein Knall zu hören, möglicherweise wurde ein Schuss abgefeuert. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner wurde von Personenschützern in Sicherheit gebracht. Möglicherweise wurde Trump verletzt, er soll am Ohr geblutet haben. Zugleich reckte er aber die Faust in die Luft. Die Wahlkampfveranstaltung fand in der Kleinstadt Butler statt.

Der Vorfall ereignete sich, als Trump gerade mit seiner Rede vor seinen Anhängern begonnen hatte. Von Leibwächtern umringt wurde der 78-Jährige zu seinem Auto eskortiert.

Später hieß es: Dem früheren US-Präsidenten geht einem Sprecher zufolge "gut". Er werde in einer medizinischen Einrichtung untersucht, teilte Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung mit.

Die Wahlkampfveranstaltung fand in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania statt. Der Bundesstaat ist einer der sogenannten Swing States, in dem sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern und die daher wahlentscheidend sind. Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.

An diesem Montag soll in Milwaukee der Parteitag der Republikaner beginnen. Dort soll Trump offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentenwahl gekürt werden.