Mehrere Tote nach schweren Stürmen in den USA

In mehreren US-Bundesstaaten haben schwere Stürme für Verwüstungen gesorgt. Laut Behörden kamen dabei mehrere Menschen ums Leben. Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, vermutet, dass mindestens 50 Menschen durch einen Tornado getötet wurden. "Ich befürchte, dass es mehr als 50 Tote in Kentucky gibt, vermutlich eher 70 bis 100", sagte er vor Journalisten.

Pflegeheim in Arkansas eingestürzt

Am Freitag war eine ganze Serie von Tornados auf den Südosten und das Zentrum der USA getroffen. In Arkansas wurde laut Behörden mindestens ein Mensch getötet, als das Monette-Manor-Pflegeheim von einem Tornado zum Einsturz gebracht wurde. 20 Menschen wurden dabei im Inneren des Gebäudes eingeschlossen, konnten aber innerhalb von zwei Stunden befreit werden. Fünf Menschen erlitten ernste, einige weitere Personen leichte Verletzungen. Weitere Opfer in Missouri und Tennessee

Auch aus Missouri wurde gemeldet, dass mindestens ein Mensch getötet wurde, als schwere Tornados über den Bundesstaat hinwegfegten. In Tennessee starben mindestens zwei Menschen, wie ein Vertreter des Katastrophenschutzes örtlichen Medien mitteilte.

Sorge um Mitarbeiter eines Amazon-Lagers

Nahe Edwardsville in Illinois stürzte das Dach und eine Mauer eines Lagers des Online-Versandhändlers Amazon ein. Rund hundert Mitarbeiter wurden in dem teilweise zerstörten Gebäude eingeschlossen. Wie viele viele Personen verletzt wurden, ist noch unklar. Der Polizeichef von Edwardsville, Mile Fillback, erklärte am Samstagmorgen, der Einsatz werde noch einige Stunden andauern.