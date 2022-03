Vor Boxkampf: Rapper schlägt Oliver Pocher ins Gesicht

Ohne Warnung und mit voller Wucht ist der Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes in Dortmund ins Gesicht geschlagen worden. Ein entsprechendes Video von der Attacke kursiert in sozialen Medien. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.