Leopoldina fordert "harten Lockdown" ab Weihnachten

Die Expertinnen und Experten der Nationalen Akademie der Wissenschaften, kurz "Leopoldina", fordern in der aktuellen Corona-Lage tiefgreifende Einschränkungen für das öffentliche Leben. Ab Weihnachten sollte nach Ansicht der Leopoldina ein "harter Lockdown" gelten und das zunächst bis zum 10. Januar des kommenden Jahres, unter anderem mit Schließungen im Handel und verlängerten Schulferien.

Erfahrungen aus anderen Ländern wie Irland hätten gezeigt, dass "schnell eingesetzte, strenge Maßnahmen über einen kurzen Zeitraum erheblich dazu beitragen, die Infektionszahlen deutlich zu senken und niedrig zu halten." Aktuell zeichnet sich bei Zahlen der Neuinfizierten in Deutschland keine signifikante Änderung ab.

Harter Lockdown, um die Kontrolle zurückzuerlangen

Die gegenwärtige Situation sei nach wie vor ernst und drohe sich weiter zu verschärfen, heißt es in einer Stellungnahme der Leopoldina, die BR24 vorliegt. Trotz des seit Anfang November in Deutschland geltenden Teil-Lockdowns seien die Infektionszahlen auf einem sehr hohen Niveau. "Jeden Tag sterben mehrere Hundert Menschen. Die Krankenhäuser und insbesondere das medizinische Personal sind bereits jetzt an ihren Grenzen und die Gesundheitsämter sind überlastet", heißt es in der Mitteilung.

Um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zurückzuerlangen, fordert die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina daher "die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown" zu nutzen. Dabei solle in zwei Stufen vorgegangen werden.

Strengere Maßnahmen bereits ab kommender Woche

Bereits ab dem 14. Dezember 2020 sollten demnach Kontakte im beruflichen wie im privaten Bereich auf das absolute Mindestmaß reduziert werden. Das Homeoffice müsse, wo immer möglich, die Regel sein. Die Schulpflicht solle bis zum Beginn der Weihnachtsferien in allen Bundesländern aufgehoben werden, heißt es in der Stellungnahme. Gruppenaktivitäten in Sport und Kultur müssten eingestellt werden und, wo immer möglich, sollten digitale Möglichkeiten anstelle von Präsenzangeboten genutzt werden.

Ab dem 24. Dezember 2020 dann bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten. Die Expertinnen und Experten der Leopoldina fordern, dass hierfür alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs geschlossen werden, die Weihnachtsferien in den Bildungseinrichtungen verlängert und das Home-Office, wo immer möglich, gestattet werden solle. Urlaubsreisen sollten während dieses Zeitraums unterbleiben und Zusammenkünfte nur im engsten stabilen Personenkreis stattfinden.

Leopoldina gibt Politik Maßnahmen-Katalog an die Hand

Auch für die Zeit nach dem 10. Januar formuliert die Leopoldina Maßnahmen. Zum Beispiel die eine langfristige politische Einigung auf ein bundesweit einheitliches und mehrstufiges System von Regeln, die ab einer bestimmten Anzahl von Fällen pro 100.000 Einwohner greifen sollten. Dadurch würden die Maßnahmen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen "transparent, verständlich und planbar".

Wichtig sei zudem auch, "die Maßnahmen und ihre Hintergründe immer wieder und besser zu kommunizieren. Das heißt insbesondere, sie für verschiedene Zielgruppen aufzubereiten und in deren Lebensrealitäten anschaulich zu verankern." Auch bei der Corona-Warn-App sieht die Leopoldina Handlungsbedarf. Aktuelle lokale Zahlen und Regeln sollten dort einsehbar sein. Außerdem sollte die Funktionalität der App durch die Ermöglichung freiwilliger Datenspenden der Nutzerinnen und Nutzer erweitert werden.

Leopoldina: Harter Lockdown verspricht Vorteile für die Wirtschaft

Der Leopoldina zufolge sei ein harter Lockdown auch aus wirtschaftlicher Perspektive sinnvoll. Zwar würden sich durch einen harten Lockdown kurzfristig die Wertschöpfungsverluste erhöhen, zugleich verkürze sich der Zeitraum, bis die Neuinfektionen so weit sinken würden, dass Lockerungen möglich seien.