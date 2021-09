Landwirtschaft,Familie,CO2-Preis: Was soll der Staat fördern?

In dieser vierten Folge Generationenfrage, der neuen Mini-Videoserie zur Bundestagswahl, debattieren die Themen Landwirtschaft, Familie und das Leben in Stadt und Land: Lisa Poettinger, 25, Lehramt-Studentin und Linksaktivistin, die selbst in Murnau in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist. Irina Primbs, 41, Landwirtin auf einem konventionellen Milchviehbetrieb mit Kälberaufzucht in Bayern. Und Gert Hildebrand, 68, Rentner und seit 2018 Mitglied der AfD.

Öko-Landwirtschaft, Familien, CO2-Preis: Diese Fragen werden diskutiert

Neben der Frage zur Förderung von ökologischer bzw. konventioneller Landwirtschaft debattieren die drei Vertreter der drei Generationen folgende Fragen: Soll der Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren stärker steigen als geplant? Und soll die traditionelle Familie stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden?

Gert Hildebrand sieht das so: Die klassische Familie unterliege aus seiner Sicht einem besonderen Schutz, weil sie eine höhere Verantwortung trage als andere Lebensgemeinschaften. Das sehen Landwirtin Irina Primbs und Lehramt-Studentin Lisa Poettinger anders und sind sich in dieser Frage einig. Für Lisa Poettinger gilt: Für Kinder sei einzig und allein wichtig, eine liebende Familie um sich herum zu haben, ganz egal, ob die Eltern Mann und Frau oder gleichgeschlechtlich seien.

Die ganze Diskussion dieser Folge der Generationenfrage und was die drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende bei den Vertretern der anderen Generationen überrascht hat, sehen Sie im oben verlinkten Video.

Hinweis der Redaktion: Von der Generationenfrage gibt es insgesamt vier Folgen - in diesen vier Folgen sind Mitglieder von allen im Bundestag vertretenen Parteien dabei