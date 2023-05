> Israel und Islamischer Dschihad einigen sich auf Waffenruhe

Israel und die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt. Das gab ein Anführer der militanten Gruppe am Abend im ägyptischen Fernsehen bekannt. Die Waffenruhe soll noch am Abend in Kraft treten.