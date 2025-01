HTS in Syrien: Wie gefährlich sind ausländische Kämpfer?

HTS-Unterstützer aus Bayern

Laut Bundesamt für Verfassungsschutz befindet sich eine mittlere zweistellige Anzahl von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit bei der HTS oder mit ihr verbündeten dschihadistischen Gruppierungen. Auch aus Bayern werden immer wieder Fälle bekannt.

Manch ein in Bayern Radikalisierter hat den Weg nach Syrien mit dem Leben bezahlt. So auch ein Freund von Mohamed K., der 2021 bei gewaltsamen ideologischen Konflikten innerhalb der HTS umgekommen sein soll.

HTS: Eine Macht in Syrien mit internationaler Vernetzung

In den vergangenen Wochen hat sich die HTS zur dominierenden Macht in Syrien entwickelt und kontrolliert große Teile des Landes. Sie ist bemüht, sich international als gemäßigte politische Kraft zu positionieren (externer Link). Doch HTS-Chef Ahmed al-Sharaa steht vor der Herausforderung, sich gegen radikale Strömungen innerhalb seiner eigenen Reihen durchzusetzen, wie jüngst die Wochenzeitung "The Economist" (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt) berichtete.