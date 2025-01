Geschäft und Propaganda: Die Radikalisierung des Elon Musk

Aufmischen: nach dem Automarkt die Politik

Wie viele Unternehmer aus dem Silicon Valley lehnt der reichste Mann der Welt jede staatliche Regulierung ab. Die Corona-Maßnahmen, deretwegen er zeitweise Fabriken schließen musste, nannte er "faschistisch". So wie er einst den Automarkt aufgemischt hat, so will er jetzt die Politik aufmischen. In den USA hat das mit Trump schon sehr gut funktioniert: Als Dank für seine 250 Millionen Dollar Wahlkampfspenden kann er in Zukunft mit dem neu geschaffenen Department of Government Efficiency selbst die Regulierungen abschaffen, die ihn stören.

"Und deshalb ist natürlich seine Kommunikation darauf ausgerichtet, die Kräfte und Bewegungen und Parteien zu unterstützen", sagt Politikberater Martin Fuchs, "die ihm möglichst keine Knüppel in den Weg und in die Beine werfen. Das ist ein ganz klares unternehmerisches Ziel, was er damit verfolgt". Staaten sind für Musk vor allem dann gut, wenn sie seine Produkte kaufen. In den USA wird sein Vertrauter Jared Isaacman NASA-Chef, das ist gut für Musks Raumfahrt-Unternehmen SpaceX. Genauso wie der 1,5 Milliarden-Dollar-Deal mit Italien, den Meloni nach ihrem Besuch bei Musk angekündigt hat.

Musk hat sich auf seiner eigenen Plattform radikalisiert

Ohnehin wettert Musk gegen alles, was "woke" ist, seit seine Tochter eine Geschlechtsangleichung vorgenommen, den Kontakt abgebrochen und Musks Namen abgelegt hat. Heute verbreitet er Verschwörungsmythen von einem "großen Austausch", "also dass die Demokratische Partei Migranten ins Land brächte mit dem Ziel, mehr oder weniger willige Wähler zu schaffen", erklärt Philipp Adorf: "Das heißt, dass Elon Musk sich hier Akteure und politische Protagonisten herausgesucht hat, die eben genau das unterstützen".

Schon früher hat Musk in den Sozialen Medien gerne Kontroverses gepostet. Offensichtlich hat er die aufgeregten Reaktionen auf seine Provokationen genossen, was ihn dann quasi zum größten und einflussreichsten Internet-Troll der Welt machte – besonders nachdem er Twitter gekauft hat. Es scheint, als habe er selbst zu viel Zeit auf seiner nun eigenen Social-Media-Plattform mit dem neuen Namen X verbracht. Dort konnte man seine Radikalisierung quasi live verfolgen.