Waffenruhe im Gazastreifen tritt am Sonntag in Kraft

Die israelische Regierung hat die Vereinbarung mit der Hamas über eine Waffenruhe und die Freilassung weiterer israelischer Geiseln gebilligt. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht mit. Demnach soll das Abkommen am Sonntag in Kraft treten.

"Wie von den Parteien des Abkommens und den Vermittlern koordiniert, beginnt die Waffenruhe im Gazastreifen am Sonntag, dem 19. Januar, um 8.30 Uhr Ortszeit (07.30 Uhr MEZ)", erklärte Katars Außenministeriumssprecher Madsched al-Ansari am Samstag im Onlinedienst X. Katar hatte gemeinsam mit Ägypten und den USA das Abkommen für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Al-Ansari forderte die Anwohner auf, "äußerste Vorsicht walten zu lassen und auf Anweisungen von offiziellen Quellen zu warten".

33 israelische Geiseln sollen freikommen

Die Waffenruhe soll zunächst für 42 Tage gelten. In dieser Zeit sollen 33 der insgesamt 98 Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind, freikommen – die ersten schon an Tag eins. Im Gegenzug werden israelischen Angaben zufolge Hunderte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Die israelische Regierung genehmige die Freilassung von insgesamt 737 Menschen, "die sich im Gewahrsam des Gefängnisdienstes befinden", erklärte das Justizministerium am Samstag.

Geplant ist zudem, dass während der Waffenruhe pro Tag 600 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gaza-Streifen gelangen - bisher waren es durchschnittlich nur 100. Des Weiteren soll die israelische Armee mit ihrem Rückzug beginnen.

Sicherheitskabinett hatte schon zugestimmt

Zuvor hatte das israelische Sicherheitskabinett bereits grünes Licht für das Abkommen gegeben. "Nach Prüfung aller politischen, sicherheitspolitischen und humanitären Aspekte und unter Berücksichtigung, dass das vorgeschlagene Abkommen zum Erreichen der Kriegsziele beiträgt, hat (das Sicherheitskabinett) empfohlen, dass die Regierung dem vorgeschlagenen Rahmen zustimmt", erklärte das Büro von Netanjahu.

Die Einigung auf das Abkommen zwischen Israel und der Hamas nach 15 Monaten Krieg war am Mittwochabend verkündet worden.