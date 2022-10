Holz-Sammeln im Wald: Was ist erlaubt, was ist verboten?

Angesichts immer weiter steigender Energiepreise ist der Gedanke einfach verlockend: Wie wäre es, wenn man sich beim Waldspaziergang einfach etwas von dem vielen Holz, das da herumliegt, mitnimmt, um es zu Hause zu verheizen? Und tatsächlich ist das möglich, aber eben nicht jedes Holz und schon gar nicht in jedem Wald. Wer hier die Regeln nicht kennt oder bewusst missachtet, macht sich schnell des Holzdiebstahls schuldig. Was also muss man alles beachten?

Wem gehört der Wald?

Zuerst einmal muss ich wissen, ob ich mich in einem Privatwald befinde, der einer Person oder einem Unternehmen gehört. Oder in einem sogenannten Körperschaftswald, der zum Beispiel im Besitz einer Kommune oder einer anderen Körperschaft wie zum Beispiel der Kirche ist.

Wenn das der Fall ist, ist die Regel simpel: Holz einfach aufzusammeln und mitzunehmen ist hier verboten. Außer, man wendet sich an den Besitzer des Waldes und fragt um Erlaubnis, gegebenenfalls gegen einen entsprechenden Preis.

Im Staatswald ist Holzsammeln unter Bedingungen erlaubt

Im Gegensatz zum Privat- und Körperschaftswald ist das Sammeln von Holz in Staatswäldern grundsätzlich gestattet, aber nur unter bestimmten Bedingungen und nach festen Regeln. Die sollte man kennen, bevor man mit dem Sammeln beginnt. Zuerst einmal muss man wissen, dass nur sogenanntes "Leseholz" gesammelt werden darf. Was darunter zu verstehen ist, regelt die bayerische Leseholzordnung.

Leseholz: Sammeln erlaubt, aber kein gutes Brennholz

Leseholz ist von selbst zu Boden gefallenes, dürres oder angefaultes Holz, das nicht für den Verkauf bestimmt ist. Ebenfalls zum Leseholz gehört Holz oder Reisig, das vom Waldeigentümer oder seinen Arbeitern nach der Aufarbeitung zurückgelassen wurde und nicht für den Verkauf bestimmt ist. Auch die am Boden liegende Rinde eines Baumes oder die am Boden liegenden Zapfen fallen unter die Kategorie Leseholz.

Das ideale Brennholz ist dieses Leseholz allerdings nicht, sagt der Leiter des Forstbetriebes Wasserburg am Inn, Heinz Utschig: "Da haben Sie, je dünner das Holz ist, umso mehr Rindenmaterial dabei. Sie haben dann viel Asche. Sie haben auch hohe Holzfeuchtigkeit, weil es ja draußen liegt. Und das macht dann wieder Rauch."

Dadurch sei auch die Feinstaubbelastung beim Verbrennen hoch: "Also, das ist keine echte Lösung für das Problem, warum die Leute meinen, jetzt in den Wald gehen zu müssen." Wer sich dennoch solches Holz holt, sollte beachten, dass es gut durchgelagert sein muss. Laut Landesinnungsverband des bayerischen Kaminkehrerhandwerks sollte überhaupt jedes frische Holz mindestens zwei Jahre lang getrocknet werden. Ganz trocken dürfe es aber auch nicht sein. Die ideale Restfeuchtigkeit liege bei ungefähr 15 bis 18 Prozent. Dann sei der Heizwert am größten.

Holzgröße, Werkzeuge, Abtransport

Wer Leseholz aus dem Wald holen möchte, muss beim Sammeln noch weitere Dinge beachten. So darf das Holz am dicksten Ende nur weniger als 10 Zentimeter im Durchmesser haben. Wer es zerkleinern will, darf dabei nur eine Handsäge benutzen mit einer Blattlänge von maximal 60 Zentimetern. Motorsägen, auch solche mit einem Akku, sind nicht erlaubt.

Stehendes Holz darf weder gefällt noch entwurzelt oder abgebrochen werden. Das Besteigen der Bäume, um Holz oder Zapfen zu gewinnen, ist ebenso verboten wie das Abhacken von Rinde und Wurzeln an stehenden Bäumen und das Ausgraben von Stöcken.

Und auch für den Abtransport des gesammelten Holzes gibt es Regeln, sagt Heinz Utschig: "Im Prinzip so viel, wie jemand tragen kann oder was man auf seinem Fahrrad in einem Schefferl dabei hat. Oder, wenn man einen handgezogenen Karren hat, den darf man benutzen, aber der muss handgezogen sein." Ein Abtransport mit "überwiegend für den Gütertransport bestimmten Fahrzeugen" ist nach der Leseholzordnung verboten.