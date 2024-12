Graues Winter-Wetter zum dritten Adventswochenende in Bayern

Eineinhalb Wochen vor Weihnachten erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zumindest "einen Hauch von Winterwetter". Wer einen Schneemann bauen möchte, müsse aber hoch hinaus, sagte DWD-Meteorologin Sonja Stöckle, "am besten in die Alpen". In den meisten Regionen bringe der Winter am Wochenende vor allem glatte Straßen.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter an ihrem Ort

Himmel bleibt zunächst oft grau

"Fürs Wochenende verabschiedet sich Hoch 'Ernst' nach Osten und Tief 'Yara' streckt ihre Fühler Richtung Deutschland aus", sagte Stöcker. "Am Samstag geht die Bewölkung dabei von neblig-trüb zunächst in eine bedeckt-graue Wolkendecke über." Gleichzeitig komme von Nordwesten eine Kaltfront, die etwas Niederschlag mitbringe.

Für Bayern bedeutet das am Freitag und auch am Samstag abgesehen von wenigen kurzen freundlichen Abschnitten überwiegend bewölktes Wetter. Örtlich kann es am Morgen durch gefrierenden Niederschlag glatt werden. In den Mittelgebirgen besteht teils den ganzen Tag über Glatteisgefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und +4 Grad, die Höchstwerte zwischen -1 und +5 Grad.