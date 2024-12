Studie: Wohnen macht arm

Hohe Wohnkosten erhöhen das Armutsrisiko. Das zeigt eine Studie des Paritätischen Gesamtverbands. Was bedeutet das? Eine Übersicht.

Wann ist man armutsgefährdet laut amtlicher Statistik?

Als arm oder "von sozialer Ausgrenzung bedroht" gilt man in der EU mit weniger 60 Prozent des mittleren (Äquivalenz-) Einkommens. In Deutschland waren 2023 laut Statistischem Bundesamt knapp 12 Millionen Menschen davon betroffen, was etwa jede siebte Person war (14,3 Prozent).

Erhebliche Entbehrungen, um die Miete bezahlen zu können

Eine weitere Gruppe mit niedrigen Haushaltseinkommen gilt als "von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen", nämlich 6,9 Prozent oder 5,7 Millionen Menschen im Jahr 2023. Der Paritätische Wohlfahrtsverband macht für die materiellen Probleme dieser Gruppe vor allem die Wohnkosten verantwortlich und hat dafür weitere Daten ausgewertet:

Wohnkosten werden für immer mehr Menschen zum Armutsrisiko

"Durch die Berücksichtigung von Wohnkosten werde eine bislang unsichtbare Gruppe von 5,4 Millionen Menschen sichtbar, die an und unter der Armutsgrenze lebe", ist in der Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zu lesen.

Der Effekt sei für viele Mieterinnen und Mieter wesentlich gravierender als bisher angenommen, sagt Margit Berndl vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern: "Hohe Wohnkosten verschärfen soziale Ungleichheit".

Weniger Armut in Bayern, nicht weniger Wohnungsprobleme

Auch im Freistaat werden steigende Mieten und die dazugehörigen Nebenkosten zunehmend zum Armutsrisiko. Im Zahlenvergleich sieht es so aus, dass nach den Daten des Statistischen Bundesamts in Bayern 11,4 Prozent der Haushalte als arm gelten, was weniger ist als in jedem anderen Bundesland.

Wenn man die Wohnkosten mit einbezieht, wie es der Paritätische jetzt getan hat, steigt der angezeigte Armutswert auch in Bayern deutlich an: auf 16,3 Prozent aller Haushalte.

Alleinerziehende, Einpersonenhaushalte, Rentner und Rentnerinnen

Betroffen sind insbesondere Alleinlebende in jüngeren Jahren bis 35, wie etwa Studenten, die noch nicht so viel verdienen. Auf der anderen Seite trifft die wohnkostenbereinigte Armut viele Ältere, vor allem alleinlebende Rentner und Rentnerinnen. Viele Haushalte geben inzwischen mehr als ein Drittel ihres Einkommens für Wohnkosten aus – manche sogar mehr als die Hälfte. Berndl spricht in einigen sozialen Gruppen von einer regelrechten Wohnarmut:

"Die Expertise belegt, was in unserer täglichen Arbeit längst aufschlägt: dass hohe Wohnkosten immer mehr Menschen in Armut bringen. Sie tragen massiv zur Verschärfung sozialer Ungleichheit bei."

Massiv betroffene Gruppen seien bundesweit wie in Bayern: