25 Jahre Klimaforschung Zugspitze – die Umweltforschungsstation

Großer Bahnhof für das Schneefernerhaus auf der Zugspitze: Das 9-stöckige Gebäude wurde vor fast 100 Jahren markant in den Südhang des Zugspitzgipfels eingepasst. Die bayerische Politik preist die Ausnahmestellung bayerischer Spitzenforschung auf 2.650 Metern Höhe über dem Meer. Höher in Europa ist nur noch die Forschungsstation auf dem Jungfraujoch in über 3.400 Metern in den Berner Alpen. Das Lob auf die Forschungsstation wird angeführt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der zum 25. Geburtstag warme Worte mitgebracht hat: "Die Forschungsergebnisse sind hier im Schneefernerhaus auf der Zugspitze schneller, effizienter und unverfälschter. Das macht das Ganze hier wissenschaftlich interessant", sagte Söder nach dem Festakt mit vielen geladenen Gästen aus dem Wissenschaftsbetrieb Bayerns.