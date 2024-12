Im Dunkel des Museums-Depots: Vergessene Schriftstellerinnen

Literatur braucht ein Gedächtnis - in Form von Museen und Archiven. In Sulzbach-Rosenberg, in der Oberpfalz, gibt es einen solchen Ort: ein Literaturarchiv, ins Leben gerufen von Walter Höllerer, dem Schriftsteller, legendären Literatur-Netzwerker und Mitglied der "Gruppe 47", dem Gründervater des Literarischen Colloqiums Berlin (LCB). Der Nachlass des gebürtigen Sulzbachers Walter Höllerer wird dort in der Oberpfalz aufbewahrt. Im Rahmen unserer Serie "Leichen im Keller" sind wir heute unterwegs im literarischen Gedächtnis.