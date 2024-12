Junge stirbt nach Schwimmkurs – Strafbefehl gegen Bademeister

Es war ein tragischer Fall vor etwa eineinhalb Jahren, der viel Anteilnahme auslöste: Ein fünfjähriger Junge geriet während eines Schwimmkurses mit dem Kopf unter Wasser und verstarb später im Krankenhaus an den Folgen. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat seither ermittelt und jetzt einen Strafbefehl beantragt.

Vorwurf: Fahrlässige Tötung

Der Strafbefehl richtet sich gegen den Bademeister des Hallenbads. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Denn im Fall des gestorbenen Jungen geht es auch um die Frage, wer die Aufsichtspflicht für den Fünfjährigen hatte. Zugelassen ist der Strafbefehl noch nicht, die Entscheidung liegt derzeit beim Amtsgericht Aschaffenburg.

Junge erlag schweren Verletzungen im Krankenhaus

Der kleine Junge hatte Ende April 2023 an einem Schwimmkurs in einem Hallenbad im Landkreis Aschaffenburg teilgenommen. Dabei war er laut Polizei mit dem Kopf unter Wasser geraten. Augenzeugen retteten das Kind aus dem Becken. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste der Junge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort starb er wenige Tage später.

Wann Kinder wassersicher sind

Unabhängig von dem Unglück in Unterfranken warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) immer wieder vor tödlichen Badeunfällen. Die Schwimmfähigkeit, auch bei Kindern, sei in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen. Dadurch steige die Gefahr tödlicher Badeunfälle. Die DLRG weist darauf hin, dass Kinder erst dann richtig wassersicher sind, wenn sie: