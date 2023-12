Bahn-Streik der GDL: Weselsky - Maximal fünf Tage geplant

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Die GDL will maximal drei bis fünf Tage streiken, kündigt Gewerkschaftschef Weselsky an. Unbefristete Streiks schloss er in der "Rheinischen Post" mit Verweis auf die Bahn-Kunden und die wirtschaftlichen Folgen klar aus.