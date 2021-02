Faktenfuchs: Ja, Polizeieinsätze dürfen gefilmt werden

Das Kunsturheberrechtgesetz und dessen Einschränkungen

Beim Aufnehmen der Bilder allein bleibt es oft nicht. Denn viele stellen ihre Aufnahmen und Videos ohne Einwilligung der Polizei ins Netz. Doch damit können sie sich strafbar machen. Geregelt ist das im sogenannten Kunsturheberrechtgesetz (§22 Abs.1, StGB) und wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe belegt. Die Aufnahme eines einzelnen Polizisten, erst recht, wenn er am Rande eines Einsatzes steht - also nicht in Aktion ist – darf nicht in einer Nahaufnahme erkennbar ins Netz gestellt werden.

Es sei denn: Die Aufnahmen zeigen ein zeitgeschichtliches Ereignis, sagt Rechtsanwalt Christian Solmecke, der sich darauf spezialisiert hat, über rechtswirksames Verhalten im Internet aufzuklären. In seinem Youtube-Kanal erläutert er: Zu einer Person der Zeitgeschichte werde der Polizist immer dann, wenn das Informationsinteresse der Öffentlichkeit so hoch einzustufen sei, dass die Persönlichkeitsrechte des Polizisten dahinter zurücktreten müssten. Falls ein Polizist inmitten großer Randale auf einer Demonstration unverhältnismäßig hart gegen Demonstranten vorgehe, sei das beispielsweise der Fall. Zeitgeschichte werde, so Solmecke, generell aber auch vor Gericht weit definiert.