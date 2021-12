Faktenfuchs: Es gibt nicht immer mehr Schuldunfähige

Der Maßregelvollzug

Deutlich öfter als eine komplette Verfahrenseinstellung ordneten die Gerichte für die schuldunfähig Abgeurteilten weitere Maßnahmen an. Die häufigste ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, 2019 war dies 793 Mal der Fall. Außerdem können die Schuldunfähigen in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden, bei den voll Schuldunfähigen betraf dies 2019 91 Fälle. Bei den vermindert Schuldfähigen wurden 847 von knapp 16.800 Personen in die Entziehungsanstalt geschickt.

Die Unterbringung für Straftäter in ein Krankenhaus oder eine Entziehungsanstalt heißt "Maßregelvollzug". Dieser wird angeordnet, wenn das Gericht davon überzeugt ist, dass vom Straftäter auch in Zukunft weitere "erhebliche rechtswidrige Taten" zu erwarten sind "und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist" - so heißt es im § 63 StGB, der die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus regelt. Der folgende § 64 zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sagt sinngemäß, dass eine solche Einweisung nur dann erfolgt, wenn eine Heilung der Sucht in Aussicht ist.

Claudia Limmer und Felix Segmiller beurteilen genau diese Zukunftsaussichten in vielen ihrer Gutachten. Manchmal fragt das Gericht nicht nach einer Prognose, zum Beispiel bei einem simplen Ladendiebstahl. Meistens ist dieser Blick in die Zukunft aber sehr wichtig, weil es um die Frage geht: Haft in der JVA oder Maßregelvollzug? "Wir schauen, was ist denn in der Zukunft von unserem Täter zu erwarten? Und erst das entscheidet dann tatsächlich über mögliche Maßregeln der Besserung und Sicherung", sagt Limmer.

Haben es Schuldunfähige im Maßregelvollzug "schöner" als Häftlinge?

Eine unterschwellige Behauptung, die sich immer wieder aus den Äußerungen herauslesen lässt, ist: Wer schuldunfähig sei, müsse nicht die Konsequenzen seiner Tat tragen. Impliziert wird damit, dass ein Maßregelvollzug "besser" für den Straftäter sei als eine Haft in der JVA.