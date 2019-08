Faktenfuchs: Schuldunfähig - wie oft kommt das vor und warum?

Doch lässt es sich statistisch belegen, dass immer mehr mutmaßliche Täter für schuldunfähig erklärt werden? Was steht im Gesetz und wie wird man überhaupt für schuldunfähig erklärt? Der #Faktenfuchs hat Gesetze und Statistiken geprüft.

Wer ist schuldunfähig?

Auch wenn Menschen vorsätzlich Straftaten begehen, kann es sein, dass sie doch nicht bestraft werden, weil sie schuldunfähig sind. Klassischer Fall: Kinder sind nach dem Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig, wenn sie bei Begehung einer Straftat jünger als 14 Jahre alt waren (§ 19 StGB). So steckten zwei vier und sechs Jahre alte Brüder am 12. August in Kulmbach einen Carport in Brand, fluteten einen Keller und besprühten mehrere Autos mit Farbe. Sie werden trotzdem straffrei bleiben. Sie waren – so hält es das deutsche Gesetz - nicht in der Lage, ihr Tun richtig einzuschätzen. Jugendliche (14 bis 18 Jahre) sind bedingt schuldfähig (§ 3 Jugendgerichtsgesetz), Heranwachsende (18 bis 21 Jahre) sind schuldfähig, es sei denn, sie haben noch nicht die sittlich-geistige Reife und werden in diesem Fall wie Jugendliche behandelt (§§ 105,106 Jugendgerichtsgesetz).

Erwachsene sind "unbedingt schuldfähig", so dass die Frage der Schuldunfähigkeit nur dann geprüft wird, wenn ein besonderer Anlass dazu besteht. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn sie eine Straftat unter einer krankhaften seelischen Störung begangen haben, so dass sie das Unrecht ihrer Tat nicht einsehen konnten. Dann handeln sie ohne Schuld (§ 20 StGB). Gegen diese Menschen können aber Maßregeln der Besserung und Sicherung angeordnet werden, soweit dies im Verhältnis zur begangenen Straftat steht. Dazu später mehr. Zunächst der Wortlaut des Gesetzes:

"Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln." § 20 StGB, Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen

Unter einer "krankhaften seelischen Störung" versteht man eine psychische (intellektuelle oder emotionale) Störung, die auf nachweisbaren oder vermuteten organischen Ursachen beruht, zum Beispiel Hirnarteriosklerose, Epilepsie, aber auch Schizophrenie und andere krankheitsbedingte Psychosen. Die "tiefgreifende Bewusstseinsstörung" bezeichnet nicht-krankhafte Zustände (Erschöpfung, Hypnose, Alkoholeinwirkung).

"Schwachsinn" wird im Rechtslexikon des Dudens als angeborene Intelligenzschwäche ohne nachweisbare organische Ursache kategorisiert. Als "schwere andere seelische Abartigkeiten" kommen Psychopathien, Neurosen und Triebstörungen in Betracht, die individuell bewertet werden müssen und nicht in jedem Falle zu Schuldunfähigkeit führen. Was die antiquierte Terminologie des Paragraphen angeht, fordern psychiatrische Experten seit langem eine Revision des Gesetzes.

Schuldunfähigkeit immer nur nach individueller Bewertung

Die Annahme einer generellen Schuldunfähigkeit eines Menschen ist nicht möglich. Das Gericht muss immer anhand der konkreten Tat (mit Hilfe eines Sachverständigen) feststellen, ob beim Angeklagten eine psychische Störung vorliegt, die "ein solches Ausmaß erreicht hat, dass sie unter eines der psychopathologischen Eingangsmerkmale des § 20 StGB fällt" (BGH, Beschluss 24.10.2018, BGH 1 StR 457/18). Danach prüft es, inwieweit sich diese Störung auf den Täter auswirkt und ob diese die psychische Funktionsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tatbegehung beeinträchtigte. Dann kann das Gericht Schuldunfähigkeit feststellen oder die Strafe wegen verminderter Schuldfähigkeit mildern (§ 21 StGB).

Auch Drogen und Alkohol können zu einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung führen. Eine Schuldunfähigkeit nach Paragraph 20 StGB kommt in der Regel bei mehr als 3,0 Promille in Betracht. Zwischen 2,0 und 3,0 Promille ist der Angeklagte in der Regel vermindert schuldfähig nach Paragraph 21 StGB (Quelle: juraforum.de). Bei verminderter Schuldfähigkeit eines Täters erfolgt zwar eine gerichtliche Verurteilung, die Strafe kann aber nach Paragraph 49 StGB gemildert werden.

Allerdings: Wer sich gemäß Paragraph 323a StGB (Vollrausch) "vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist."

Die Rolle der psychiatrischen Sachverständigen

Die Schuldfähigkeit wird von psychiatrischen Sachverständigen beurteilt. Das Gericht kann auch eine höchstens sechswöchige Beobachtung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnen (§ 81 Strafprozessordnung). Ob Schuldfähigkeit vorliegt, hat das Gericht in eigener Verantwortung zu entscheiden – es muss dem ärztlichen Gutachten nicht folgen. Oftmals fragen Richter in der Hauptverhandlung den oder die Sachverständigen auch nach der Rückfallprognose des Beschuldigten. Die Antworten auf diese Fragen können Einfluss auf den Unterbringungsort und auf die Dauer des Freiheitsentzugs haben.