Deutsche Bauern bereiten sich auf Cannabis-Anbau vor

Eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in lizenzierten Geschäften - das wollen SPD, Grüne und FDP laut Koalitionsvertrag in Deutschland möglich machen. Wann es so weit sein soll, ist noch unklar. Derzeit stehe die Pandemiebekämpfung im Vordergrund, heißt es aus Koalitionskreisen.

"Landwirte sind durchaus offen"

Die Bauern in Deutschland bereiten sich allerdings darauf vor, so bald wie möglich Cannabis anbauen zu können. Wie Bauernpräsident Joachim Rukwied dem "Tagesspiegel" sagte, lesen sich einige Landwirte bereits das nötige Wissen an. "Das ist eine hippe Kultur. Unsere Landwirte sind da durchaus offen und denken darüber nach, einzusteigen", so Rukwied.

Keine lange Anlaufzeit nötig

Die Bauern, die sich für den Cannabis-Anbau interessieren, würden nur auf die gesetzliche Vorgabe warten. Sobald die da sei und die Landwirte den Samen hätten, könnten sie schnell loslegen, erläuterte Rukwied. "Wir Landwirte sind innovativ, wir bekommen das sofort umgesetzt", betonte der Bauernpräsident.