Bahnstreik-Ticker: Wissing fordert erneute Verhandlungen

03.31 Uhr: Busnotverkehr zwischen Memmingen und Lindau

Die konkreten Auswirkungen des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL sind zwar noch nicht bekannt, die Betreiber der schwäbischen Bahnstrecken haben allerdings darauf reagiert. So hat Go-Ahead vom 10. bis zum 12. Januar auf der Strecke Lindau-Memmingen einen Busnotverkehr eingerichtet. Das Unternehmen sei nicht direkt von den Streiks betroffen, allerdings könne es trotzdem zu Ausfällen und Verspätungen kommen, wenn etwa die DB Netz streikt oder Personal nicht rechtzeitig zum Dienstort kommt. Der Busnotverkehr fährt ganztags circa alle zwei Stunden zwischen Lindau und Memmingen sowie in der Gegenrichtung, also auf der Verbindung, wo eigentlich die Regionalbahn 92 fahren würde. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.

03.30 Uhr: Großteil der Züge in Unterfranken betroffen

Viele Bahnkunden müssen auch in Unterfranken wegen des Lokführerstreiks umplanen. Ein Großteil der Züge wird bis Freitag ausfallen, prognostiziert Bernd Hartmann von der GDL Unterfranken. Rund 85 Prozent der Lokführer in Unterfranken seien bei der Gewerkschaft organisiert. Der private Bahnbetreiber Go-Ahead, der unter anderem auf der Strecke Würzburg-Treuchtlingen unterwegs ist, ist zwar nicht direkt vom GDL-Streik betroffen, rechnet aber ebenfalls mit einzelnen Zugausfällen.

02.38 Uhr: Lokführer-Streik im Personenverkehr begonnen - Notfahrplan der Bahn

Die Lokführer haben am frühen Mittwochmorgen ihren 64-stündigen Streik im Personenverkehr begonnen. Der Ausstand, zu dem die Gewerkschaft GDL aufgerufen hat, begann um 02.00 Uhr. Enden soll der Streik am Freitag um 18.00 Uhr. Bis dahin gilt ein Notfahrplan der Deutschen Bahn. Der Güterverkehr der Bahn wird bereits seit Dienstag um 18.00 Uhr bestreikt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) rief die GDL und die Bahn zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.

Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main hatte am Dienstagabend den Eilantrag der Deutschen Bahn gegen den Streik der GDL in zweiter Instanz abgewiesen. Die Bahn erklärte, der Notfahrplan biete "nur ein sehr begrenztes Angebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr".

00.41: Wissing ruft GDL und Bahn zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat angesichts des Lokführer-Streiks die Vertreter der Gewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen. "Es muss ein Weg gefunden werden, mit dem beide Seiten zurechtkommen. Dazu muss miteinander gesprochen werden", sagte Wissing der "Bild"-Zeitung (Mittwochsausgabe). "Ich fordere beide Seiten dringend auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren."

Wissing betonte, in einer Demokratie sei es nötig, Argumente auszutauschen und zu verhandeln, anstatt Menschen "durch Stillstand" zu blockieren. "Die Tarifautonomie entbindet niemanden von dieser gesellschaftlichen Verantwortung", fügte der FDP-Politiker hinzu.