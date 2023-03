Corona-Regeln im Ausland: Was gilt für die Urlaubsreise noch?

Über die Ostertage wird viele wieder die Reiselust packen. Der Münchner Flughafen etwa erwartet in den Ferien 1,6 Millionen Passagiere. Vom Vor-Corona-Niveau ist der Osterreiseverkehr dort zwar noch ein Stück entfernt, doch gefallene Corona-Regeln in den vergangenen Monaten ermuntern zum Urlaub machen. Die meisten Länder haben ihre Einreisekontrollen gelockert oder aufgehoben.

Dennoch empfiehlt das Auswärtige Amt (AA) Reisenden, lokale Beschränkungen im Vorfeld zu checken - zusammengefasste Informationen sind für die einzelnen Länder auf dieser Website des AA zu finden. Auch die Europäische Union hat Informationen unter "Re-open EU" zusammengetragen. Details stehen auf den Webseiten der ausländischen Behörden. Einen Überblick über eine Auswahl häufig bereister Länder bieten wir hier bei BR24. Die entscheidenden Fragen: Wo gibt es noch Einreisebeschränkungen? Ist ein negatives Testergebnis nötig? Besteht Maskenpflicht? Muss ich im Krankheitsfall in Isolation?

Corona-Regeln für Österreich

Für die Einreise nach Österreich gilt aktuell keine Test-, Nachweis-, Registrierungs- oder Quarantänepflicht. In geschlossenen Räumen von vulnerablen Bereichen, also etwa in Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei medizinischen Dienstleistern, besteht weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Eine Infektion bleibt meldepflichtig, erklärt das Sozialministerium. Unter anderem unter Tragen einer FFP2-Maske können private Bereiche aber verlassen werden.

Corona-Regeln für Italien

Einreisebeschränkungen wegen der Pandemie gelten derzeit in Italien nicht. Die einzelnen Regionen Italiens können individuelle Regeln erlassen. Wird ein Reisender bei seinem Aufenthalt positiv getestet, unterliegt er den italienischen Quarantänebestimmungen. Die Quarantäne darf laut AA nicht ohne vorherige Genehmigung der italienischen Gesundheitsbehörden unterbrochen werden. Außerdem ist das Tragen einer Maske in Gesundheitseinrichtungen noch obligatorisch.

Corona-Regeln für Frankreich

In Frankreich wurden die Covid-Beschränkungen für die Einreise aufgehoben. Personen, die positiv getestet wurden, müssen nicht mehr isoliert werden. In geschlossenen Räumen oder an stark besuchten Orten wird das Tragen einer Gesichtsmaske empfohlen, in Pflegeeinrichtungen gilt diese Empfehlung nachdrücklich.

Corona-Regeln für Spanien

Auch in Spanien werden bei der Ankunft keine Covid-19-Gesundheitskontrollen durchgeführt. Die EU informiert aber darüber, dass in manchen Regionen Impfnachweise, Genesungsnachweise oder negative Testergebnisse erforderlich sein können, um Zugang zu bestimmten öffentlichen Räumen wie Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheimen zu erhalten. Das Tragen von Gesichtsmasken ist in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Krankenhäusern und Apotheken Pflicht. Kinder unter sechs Jahren und Menschen mit Behinderungen oder Atemwegserkrankungen sind ausgenommen. "Bestätigte Covid-19-Fälle müssen soziale Interaktionen minimieren, eine Gesichtsmaske tragen und zehn Tage nach Beginn der Symptome oder des positiven Testergebnisses eine angemessene Händehygiene aufrecht erhalten", heißt es bei "Re-open EU".

Corona-Regeln für Griechenland

In Griechenland wurden die Reisebeschränkungen aufgehoben. Ein Mund-Nasen-Schutz für Personen ab vier Jahren ist in Gesundheitseinrichtungen sowie im städtischen, öffentlichen Personennahverkehr, also zum Beispiel in Stadtbussen oder Taxis, notwendig. "Für Reisende, die während ihres Aufenthalts in Griechenland positiv auf Covid-19 getestet werden und keine oder nur leichte Symptome entwickeln, die keinen Krankenhausaufenthalt erfordern, wird eine fünftägige Selbstisolation empfohlen", informiert das AA. Ein weiterer Test ist für die Beendigung der Quarantäne nicht nötig. Bei milden Symptomen kann der Urlaub fortgesetzt werden, einzige Verpflichtung ist das Tragen einer FFP2-Maske.

Corona-Regeln für Polen

Wer nach Polen reist, muss keiner Nachweis- oder Quarantänepflicht mehr nachkommen. Auch dort wurden die meisten Einschränkungen aufgehoben. Eine Maskenpflicht besteht lediglich in Gebäuden, in denen gesundheitliche Leistungen erbracht werden, sowie in Apotheken. Quarantäne und Selbstisolation sind nicht mehr nötig.