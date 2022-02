Infektiologe Salzberger: Für wen sich Novavax-Impfstoff eignet

Heute kommen laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die ersten 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffes Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax in Deutschland an. Die Schutzwirkung des Impfstoffes liegt nach Informationen der Ständigen Impfkommission (Stiko) bei rund 90 Prozent. "In den Zulassungsstudien zeigte der Impfstoff eine mit den mRNA-Impfstoffen vergleichbare Wirksamkeit. Aussagen zur klinischen Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante können aktuell noch nicht getroffen werden" hatte die Stiko Anfang Februar erklärt.

Für wen ist der neue Impfstoff geeignet?

"Geeignet ist der neue Impfstoff für alle Menschen ab 18 Jahren, im Augenblick noch nicht für Schwangere und Stillende, weil da noch die Daten fehlen", sagte Bernd Salzberger, Infektiologe der Universität in Regensburg im ZDF-Morgenmagazin. Zunächst werden hauptsächlich die Impfzentren beliefert. Die Belieferung der Hausärzte wird noch dauern. "Das liegt daran, dass er im Zehnerpack geliefert wird, das ist für einen Hausarzt meistens sehr unpraktisch", erklärte Salzberger. Gentechnische Komponenten seien nicht enthalten.

Gegen welche Corona-Varianten schützt der Novavax-Impfstoff?

Geeignet sei der Impfstoff für alle bekannten Corona-Varianten wie Delta oder Omikron, so Salzberger. Wie die bisherigen Impfstoff schütze auch der Novavax-Impfstoff Nuvaxovid bei Omikron weniger gut gegen eine Infektion, aber ausreichend gut gegen einen schweren Verlauf. Über den Wirkverstärker in dem Impfstoff müssten sich die Menschen keine Sorgen machen, so der Mediziner. "Er wird gebraucht, um auf die Wirksamkeit zu kommen. Wir setzen ihn bei vielen Impfstoffen ein, zum Beispiel bei der Gürtelrose-Impfung. Er ist getestet und sicher."

Impfstoff-Alternative zu mRNA-Impfstoffen

Wie die anderen Corona-Impfstoffe hat auch der Impfstoff von Novavax vorerst nur eine bedingte Zulassung, weil es schnell gehen musste. Für immungeschwächte Menschen sei Novavax eine besonders interessante Alternative, erklärt Salzberger. "Weil wir sehen, dass die Mischung von verschiedenen Impfstoffen gerade bei immungeschwächten Menschen eine bessere Wirksamkeit haben können." Auch für Menschen, die bei einem anderen Corona-Impfstoff starke Nebenwirkungen hatten, könne das Präparat von Novavax eine Alternative sein. Mehr als 100 Impfstoffe seien noch in der Entwicklung. Ganz besonders interessant findet Salzberger die Impfstoffe, die eine bessere Wirkung auf den Schleimhäuten haben. Die seien aber noch in der Phase Eins der Entwicklung.