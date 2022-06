Corona im Herbst: Lauterbach - "Sehr schwere Zeit liegt vor uns"

Nicht nur Ärzte mahnen seit längerem: Die Politik müsse jetzt die Weichen für Corona-Regeln im Herbst stellen. Nun gibt es ein Datum: Am 1. Juli wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die Maßnahmen zur Corona-Pandemie für den kommenden Herbst vorstellen.

Sonder-Gesundheitsministerkonferenz geplant

Bis dahin liege ein Gutachten zur Wirksamkeit der Maßnahmen in der vergangenen Winterwelle vor, sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchefin Petra Grimm-Benne (SPD). Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sollten dann am Freitag kommender Woche in einer Sonder-Gesundheitsministerkonferenz die Vorhaben für die folgende Zeit vorgestellt werden.

"Eine sehr schwere Zeit liegt vor uns", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach der Gesundheitsministerkonferenz am Donnerstag. In der umstrittenen Frage des weiteren Angebots kostenloser Bürgertests wurde noch kein fertiges Konzept präsentiert. Es solle ein Paket vorgelegt werden, das er noch mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) finalisiere, sagte Lauterbach. Ohne Anschlussregelung würden die Bürgertests am 30. Juni enden.

Lauterbach will nicht anlassbezogene Corona-Tests einschränken

Der Gesundheitsminister betonte, dass Bürgertests aus seiner Sicht auch über die bisherige Regelung bis Ende Juni hinaus "unbedingt notwendig" seien. Aber: Tests ohne Anlass sollten eingeschränkt werden. Außerdem sollten die Testcenter stärker kontrolliert werden.

Tests womöglich nur noch in Bereichen mit "größtem Nutzen"

Im "Deutschlandfunk" erklärte der SPD-Minister, die Tests sollten künftig auf die Bereiche konzentriert werden, "wo sie den größten Nutzen haben". Dies betreffe Menschen, die in Krankenhäuser oder in Pflegeheime gehen, Menschen mit dem Verdacht auf eine Infektion beziehungsweise Personen, die schon Krankheitssymptome entwickelt haben, aber auch "diejenigen, die zu großen Veranstaltungen gehen, wo sich viele infizieren können".

Lauterbach begründete die Einschränkungen unter anderem mit den hohen Kosten für die Tests von zeitweise einer Milliarde Euro pro Monat. Zudem müsse die Qualität der Tests verbessert werden. Es gehe auch darum, Missbrauch zu verhindern.