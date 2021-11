Corona-Lage in Bayern zugespitzt - Ampel kurz vor Rot

Rottal-Inn und Mühldorf am Inn mit Inzidenzen über 830

Bayern bekommt seine Corona-Hotspots derzeit noch nicht in den Griff. Die Landkreise Rottal-Inn (833,3) und Mühldorf am Inn (831,0) gehören zu den drei Kreisen mit den höchsten Inzidenzen bundesweit. Nur der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (924,3) liegt derzeit darüber. Aber auch in den bayerischen Landkreisen Traunstein (764,0), Miesbach (715,7) und Regen (701,0) ist die Situation bedenklich. Insgesamt haben 18 Stadt- oder Landkreise in Bayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 500.

Zusätzlich zur landesweiten Krankenhaus-Ampel beinhaltet die neueste Verordnung der Staatsregierung seit dem Wochenende eine Sonderregelung für stark betroffene Landkreise und kreisfreie Städte: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 300 UND sind zugleich im entsprechenden Leitstellenbereich 80 Prozent der verfügbaren Intensivbetten belegt, gelten die Maßnahmen der roten Ampel-Stufe - unabhängig davon, was die landesweite Krankenhaus-Ampel anzeigt.

Die folgende Karte gibt einen Überblick, für welche bayerischen Städte und Landkreise diese Hotspot-Regelung nach dem aktuellen Datenstand gilt: